Złoty chłopak. Ferit zdradzi ukochaną z jej siostrą! Ta scena podzieliła fanów

Już informowaliśmy, że serial "Złoty chłopak" zbliża się do finału. 3. sezon, który będzie już ostatnim, bo oglądalność tej tureckiej telenoweli leci na łeb na szyję. I w sumie nic w tym dziwnego, skoro scenarzyści uciekają się do takich pomysłów. O co chodzi?

Złoty chłopak. Ferit zdradzi Seyran z Suną!

W jednym z najnowszych odcinków Ferit został postrzelony, bo próbował odzyskać skradzione klejnoty. Kiedy wrócił do domu cały i zdrowy, czekała go jedynie bura od dziadka Halisa. Rozgoryczony, opuścił rezydencję i udał się do mieszkania, a tam zaczął topić smutki w alkoholu. Błyskawicznie zjawiła się tam Suna, siostra Seyran, która postanowiła wesprzeć szwagra.

Podczas popijawy z Feritem, Suna wróciła wspomnieniami do dnia, kiedy rodzina Korhanów przyszła o nią prosić:

Pomyślałam, że mój los w końcu się odmienił, ale co się stało... Ten los ma wobec mnie dożywotni dług – wyznała.

Ferit, słysząc jej wyznanie, nagle ją pocałował. Ich chwila zbliżenia wywołała ogromne emocje, ale napięcie sięgnęło zenitu, gdy pod drzwiami nagle stanęła Seyran i zobaczyła ich razem!

Seyran nakryje Ferita z Suną. Fani serialu oburzeni!

Zbliżenie między Feritem a Suną wywołało burzę w mediach społecznościowych. Fani "Złotego chłopaka" nie kryją swojego oburzenia i krytykują kierunek, w jakim zmierza fabuła. "Seyran nie potrzebuje wrogów, kiedy ma taką siostrę jak Suna", "Jak siostra mogła jej to kolejny raz zrobić?" – grzmią rozgoryczeni fani.

Warto przypomnieć, że to Suna miała zostać wybranką Ferita i czuła się odrzucona, gdy jej miejsce zajęła Seyran. W 1. sezonie "Złotego chłopaka" pijana Suna pocałowała Ferita i bardzo tego żałowała, ale czy tym razem będzie podobnie?

W jednym z odcinków 3. sezonu Suna wdała się w pyskówkę z Hatice dotyczącą powicia wnuka.

Powiedz Halisowi, że ​​tylko ja mogę go utrzymać przy życiu. Seyran nie może mieć dziecka i nigdy nie będzie mogła - powie Suna.

Co będzie dalej? Zobacz tą skandaliczną scenę w naszej galerii ZDJĘĆ.