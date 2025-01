Tureckie seriale

Złoty chłopak. Ferit zginie? Młody Korhan zostanie postrzelony w 3. sezonie!

Akcja 3. sezonu serialu Złoty chłopak pędzi do przodu nieubłaganie. Twórcy dwoją się i troją, aby podbić wyniki i ostatnio postanowili zasiać w widzach nutkę niepewności i uśmiercić Ferita! Chłopak da się oszukać, a zdeterminowany, by naprawić swój błąd, wyruszy odzyskać, to co stracił. Jednak zamiast sukcesu czeka go dramatyczne starcie – Ferit zostanie brutalnie pobity i postrzelony. Co wydarzy się dalej? Czy Ferit umrze?