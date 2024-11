Wichrowe wzgórze. Zamach na życie Halila! Kula trafi w najbliższą mu osobę!

Dziedzictwo. To dlatego Duygu porzuci Alego w dniu ślubu! Policjantka z Emanet wyjawi wszystko we wzruszającym liście!

Halil, który odkrył, że Orhan jest oszustem i doprowadził do tego, że ten stracił ważnych kontrahentów, jest przekonany, że dobrze postąpił. Nie może uwierzyć, że Zeynep tak bardzo broni swojego przyjaciela sprzed lat i nie przyjmuje do wiadomości, że ten robi ciemne interesy.

Dziewczyna pójdzie do hotelu, by pożegnać się z Orhanem, zanim ten wróci za granicę. Zaniepokoi ją to, co usłyszy w jego rozmowie telefonicznej, zanim do niego wejdzie. Jej przyjaciel wyraźnie będzie mówił o podstawieniu łodzi, a przecież niebawem ma mieć lot! Młoda kobieta wykorzysta chwilę nieuwagi, żeby zabrać jego telefon!

Tego samego dnia Halil Firat dostanie informację od sąsiadów, że ktoś napadł na jego rodzinny dom. Niewiele myśląc, weźmie ze sobą broń i uda się na miejsce.

Gulhan powie Zeynep, co się wydarzyło, a ta powiąże tę sytuację z wiadomościami, które odczytała na telefonie Orhana. Wiele wskazuje, że to zasadzka na Halila! Dziewczyna powie o swoich podejrzeniach siostrze właściciela farmy! Kobiety pojadą za Halilem.

Kiedy mężczyzna pierwszy dotrze do rodzinnego domu, widzowie zobaczą ukrytego Orhana oraz towarzyszącego mu mężczyznę z bronią.

To twój koniec! Już nigdy nie zobaczysz ani domu ani Zeynep!

- powie jego rywal i da znak drugiemu mężczyźnie, aby strzelał.

To jednak nie Halil zostanie postrzelony! W galerii zdjęć wyjaśniamy, co wydarzy się lada moment!

Kiedy 61 odcinek serialu Wichrowe wzgórze?

Odcinek 61 serialu Wichrowe wzgórze zostanie wyemitowany we wtorek 3 grudnia o godzinie 14:00 w TVP1.

O czym jest telenowela Wichrowe wzgórze?

"Rüzgârlı Tepe" to poruszająca historia pełna emocji, w której główne role grają Gökberk Yıldırım i Cemre Arda. Zeynep wywodzi się z najzamożniejszej rodziny w miasteczku, wiedzie pozornie idealne życie. Halil, który jako dziecko stracił rodziców i dorastał pod opieką ciotki, żywi głęboki gniew wobec rodziny Zeynep i pragnie zemsty. Ich ścieżki niespodziewanie się przecinają, a między nimi rodzi się uczucie...

Obsada serialu "Wichrowe wzgórze":

Gökberk Yıldırım - Halil

Cemre Arda - Zeynep

Zeynep Serpil Bozkurt - Tülay

Hilal Kuvvet- Canan

Sena Pehlivan - Selma Aslanlı

İlayda Sumak - Merve Aslanlı

Serdar Yusuf - Eren

Tarik Tiryakioğlu - Feyyaz

Adem Bal - Cemil

Selma Kutlug - Zümrüt