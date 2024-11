Emanet. Halil i Orhan rzucą się na siebie z pięściami!

Spis treści

Wichrowe wzgórze. Bójka Halila i Orhana

Kiedy Zeynep nie pojawi się w pracy u Orhana, mężczyzna przyjedzie na farmę Halila. Chce się dowiedzieć, co takiego się stało, że dziewczyna nie przybyła na umówione spotkanie. Od razu po przyjeździe dowie się od Canan, że to Halil zabronił jej opuścić farmę. Od razu uda się do Firata, by sobie to z nim wyjaśnić!

Ten jednak nie da mu się rządzić na swoim terenie. Jasno da mu do zrozumienia, że ten nie jest tu mile widziany. Orhan powie Halilowi, że dla Zeynep odbierze mu dom! Te słowa wyprowadzą właściciela farmy z równowagi. Bez zastanowienia wymierzy Orhanowi mocny cios! Choć Zeynep będzie chciała ich powstrzymać, po chwili Orhan oberwie po raz drugi!

Bójce będą się przyglądali wszyscy domownicy.

Po całej sytuacji wściekła Zeynep pójdzie do Halila, żeby powiedzieć mu, co o nim myśli.

Posłuchaj mnie uważnie. Nikt nie może mi odebrać mojej własności. Nigdy w życiu nie zabierzesz mi farmy

- oznajmi Halil, myśląc, że dziewczyna jest w zmowie z przyjacielem. Jej tłumaczenia na nic się jednak nie zdają.

Kiedy 59 odcinek serialu Wichrowe wzgórze?

Odcinek 59 serialu Wichrowe wzgórze zostanie wyemitowany w piątek, 29 listopada o godzinie 14:00 w TVP1.

O czym jest telenowela Wichrowe wzgórze?

"Rüzgârlı Tepe" to poruszająca historia pełna emocji, w której główne role grają Gökberk Yıldırım i Cemre Arda. Zeynep wywodzi się z najzamożniejszej rodziny w miasteczku, wiedzie pozornie idealne życie. Halil, który jako dziecko stracił rodziców i dorastał pod opieką ciotki, żywi głęboki gniew wobec rodziny Zeynep i pragnie zemsty. Ich ścieżki niespodziewanie się przecinają, a między nimi rodzi się uczucie...

Obsada serialu "Wichrowe wzgórze":

Gökberk Yıldırım - Halil

Cemre Arda - Zeynep

Zeynep Serpil Bozkurt - Tülay

Hilal Kuvvet- Canan

Sena Pehlivan - Selma Aslanlı

İlayda Sumak - Merve Aslanlı

Serdar Yusuf - Eren

Tarik Tiryakioğlu - Feyyaz

Adem Bal - Cemil

Selma Kutlug - Zümrüt