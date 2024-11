Wichrowe wzgórze. Decyzja zapadła! Halil nie odpuści jej tak łatwo!

Miłość i nadzieja. Melis trafi do szpitala! Zostanie brutalnie napadnięta. Streszczenie odcinka 83 Ask ve umut (29.11.2024)

Wichrowe wzgórze. Reakcja Halila na nową pracę Zeynep

Czy Zeynep zgodzi się na to, by pracować u Orhana? Decyzję pozwoli jej podjąć widok ciężko pracującej matki na farmie. Dziewczyna nie chce, by życie jej bliskich wyglądało w ten sposób i ma nadzieję, że praca u przyjaciele pozwoli jej zarobić na godne życie.

Choć, kiedy powie Halilowi o swoich planach i zapewni go, że nowe obowiązki nie będą kolidowały z tymi, które ma na farmie ten stanowczo się na to nie zgodzi. Mimo wszystko Zeynep umówi się z Orhanem, że odbierze ją w nocy, by mogli wspólnie pracować!

Do ich spotkania niestety nie dojdzie, bo Songul da znać Halilowi, że dziewczyna się gdzieś wybiera. Szykuje się kolejne spięcie!

Idę do pracy. Zrobię wszystko dla mojej rodziny. Nie obchodzi mnie, kto stanie mi na drodze

- powie wściekła Zeynep.

Dziewczyna raz jeszcze poinformuje Halila, że to nie przez nią Orhan zerwał z nim umowę. Ten jednak twardo będzie stał za swoją decyzją. Mocno chwyci Zeynep i zaprowadzi ją do magazynu!

Dziewczyna będzie się obawiała, że znowu ją zamknie, ale on będzie miał wobec niej inny plan!

Chciałaś dodatkowej pracy, więc proszę. Od teraz będziesz robić nadgodziny na farmie. Dostaniesz dwa razy tyle, ile on ci zaoferował. Zacznij już teraz

- oznajmi.

Kiedy 57 odcinek serialu Wichrowe wzgórze?

Odcinek 57 serialu Wichrowe wzgórze zostanie wyemitowany w środę, 27 listopada o godzinie 14:00 w TVP1.

O czym jest telenowela Wichrowe wzgórze?

"Rüzgârlı Tepe" to poruszająca historia pełna emocji, w której główne role grają Gökberk Yıldırım i Cemre Arda. Zeynep wywodzi się z najzamożniejszej rodziny w miasteczku, wiedzie pozornie idealne życie. Halil, który jako dziecko stracił rodziców i dorastał pod opieką ciotki, żywi głęboki gniew wobec rodziny Zeynep i pragnie zemsty. Ich ścieżki niespodziewanie się przecinają, a między nimi rodzi się uczucie...

Obsada serialu "Wichrowe wzgórze":

Gökberk Yıldırım - Halil

Cemre Arda - Zeynep

Zeynep Serpil Bozkurt - Tülay

Hilal Kuvvet- Canan

Sena Pehlivan - Selma Aslanlı

İlayda Sumak - Merve Aslanlı

Serdar Yusuf - Eren

Tarik Tiryakioğlu - Feyyaz

Adem Bal - Cemil

Selma Kutlug - Zümrüt