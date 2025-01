Miłość i nadzieja. To, co wyprawia Melis przechodzi ludzkie pojęcie! Konflikt sięgnie zenitu

Wichrowe wzgórze. Halil zginie? To on zastawi pułapkę na ukochanego Zeynep w Rüzgarlı Tepe!

Miłość i nadzieja. Melis wpadnie szał, gdy dowie się, że Zeynep wróciła do domu!

Melis po raz kolejny pokaże, że potrafi skomplikować życie wszystkim wokół siebie i zawsze postawić na swoim. W 127. odcinku serialu "Miłość i nadzieja" jej temperament da się we znaki zarówno Zeynep, jak i Feraye.

Kiedy Melis dowie się, że jej mama wróciła do domu razem z Zeynep, wybuchnie złością i doprowadzi do burzliwej konfrontacji. Dziewczyna nie cofnie się przed niczym, by udowodnić swoją rację, a atmosfera w domu znowu stanie się nie do zniesienia.

- Co ty mówisz mamo! Wczoraj przez nią prawie zmarł mój ojciec! - oburzy się Melis nawiązując do kłótni Bülenta z Ardą.

- Melis nie krzycz, zachowuj się, przekraczasz granicę - zacznie ją pouczać Feraye, ale jej córka tak się odpali, że nie sposób będzie nad nią zapanować.

Jakie będą konsekwencje tej kłótni?

Miłość i nadzieja odcinek 127. Przeczytaj streszczenie odcinka

Melis jest wściekła, gdy Feraye dochodzi do porozumienia z Zeynep i wraca z nią do domu. Podczas szamotaniny Yildiz uderza Suata w głowę. Bülent wybacza Ardzie.

Kiedy oglądać 127. odcinek serialu Miłość i nadzieja w tv?

Premiera 127. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" w piątek, 7 lutego o godz. 17:20 na antenie TVP2.