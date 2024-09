Miłość i nadzieja. Kuzey i Handan w czułych objęciach. Prawnik złoży obietnicę!

Spis treści

Miłość i nadzieja. Wtuleni w siebie Kuzey i Handan. Padną ważne słowa

Naciye nie chce pozwolić na to, żeby Kuzey zerwał zaręczyny z Handan, bo zakochał się w Elif. Starsza kobieta powali rywalkę swojej przyszłej synowej na podłogę, a później wymusi na Kuzeyu złożenie pewnej obietnicy! O co chodzi?

Kuzey w rozmowie z matką przyzna, że zakochał się w Elif.

- Mówią, że miłość oślepia? Ja jestem niewidomy. Nie mogę bez niej żyć, nie mogę oddychać – wyzna ze łzami w oczach.

Wtedy zobaczymy retrospekcje, z której dowiemy się, że ojciec Kuzeya nie żyje.

Nie będę taki ja Ty i dotrzymam słowa. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby zapomnieć o tej miłości. Pochowam ją głęboko w moim sercu, jeśli dla Ciebie będzie to wygodne – powie tajemniczo do swojej matki Kuzey.

W następnej scenie Kuzey będzie już rozmawiał z Handan, a przyglądać będzie im się jego matka. Prawnik czule przytuli swoją narzeczoną.

Będę dla Ciebie lepszy, obiecuję - szepnie Kuzey.

Miłość i nadzieja odcinek 44. Przeczytaj streszczenie odcinka

Gönül dzwoni do domu Bülenta. Telefon odbiera Feraye, która robi później mężowi wyrzuty. Zeynep i Ege ponownie zbliżają się do siebie. Naciye wymusza na Kuzeyu obietnicę, że ten zapomni o Elif. Handan zauważa, że z mężczyzną dzieje się coś złego.

Kiedy oglądać 44. odcinek serialu Miłość i nadzieja w tv?

Premiera 44. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" w środę, 2 października o godz. 17:20 na antenie TVP2.

Zobacz zdjęcia z 44. odcinka "Aşk ve Umut" w galerii ZDJĘĆ. Tak zmuszony przez matkę Kuzey będzie próbował odbudować swoją relację z Handan.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.