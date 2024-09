Miłość i nadzieja. Feraye jest już pewna, że Bulent ją zdradza! W domu rozpęta się piekło

Spis treści

Miłość i nadzieja. Matka Zeynep zadzwoni do Buleta z więzienia

Feraye to kobieta, której zależy na rodzinie. Żona Buleta jest już przytłoczona tym wszystkim, co ostatnio dzieje się w ich domu. Sprawa Zeynep nie daje jej spokoju, a fakt, że jej mąż znika z domu na długie godziny tylko dolewa oliwy do ognia.

Widzowie już wiedzą, że Bulet chce wydostać matkę Zeynep z więzienia – to już ostatni moment na działania w tej sprawie. Mężczyzna spotkał się z Gönül w więzieniu i obiecał jej pomoc.

W 44. odcinku tureckiego serialu "Miłość i nadzieja" Gönül zadzwoni do Buleta z pytaniem, czy udało mu się coś załatwić. Telefon odbierze jednak jego żona – Feraye.

Halo Bulet tu Gönül. Od rana czekam na wieści od Ciebie – zacznie matka Zeynep, ale po drugiej stronie słuchawki będzie Feraye.

Żona prawnika stanie jak wryta i od razu postanowi wyjaśnić tę sprawę z mężem. W domu rozpęta się kolejna awantura!

- Co jest między wami? - zapyta wprost Feraye.

- Czy ty w ogóle zdajesz sobie sprawę z tego co mówisz?

- Zdradzasz mnie? - dopyta zrozpaczona kobieta.

- Wystarczy. Feraye opamiętaj się! - wykrzyczy Bulet.

Co będzie dalej?

Miłość i nadzieja odcinek 44. Przeczytaj streszczenie odcinka

Gönül dzwoni do domu Bülenta. Telefon odbiera Feraye, która robi później mężowi wyrzuty. Zeynep i Ege ponownie zbliżają się do siebie. Naciye wymusza na Kuzeyu obietnicę, że ten zapomni o Elif. Handan zauważa, że z mężczyzną dzieje się coś złego.

Kiedy oglądać 44. odcinek serialu Miłość i nadzieja w tv?

Premiera 44. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" w środę, 2 października o godz. 17:20 na antenie TVP2.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

