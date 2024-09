Grzechy sąsiadów. Kiedy i gdzie oglądać nowy serial Polsatu? Data premiery

Grzechy sąsiadów, odcinek 1: Ewa i Piotr wprowadzą się do wymarzonego domu, ale sąsiedzi zgotują im koszmar! Szybko tego pożałują?

Spis treści

Grzechy sąsiadów - Kiedy i gdzie oglądać serial?

Premiera serialu "Grzechy sąsiadów" będzie miała miejsce już 6 września o godzinie 22:05 na antenie Polsatu. Ten późny czas emisji jest związany z dość odważną tematyką, której nie brakuje w serialu. Połączenie thrillera psychologicznego z wątkami erotycznymi, które mają wciągać widzów w świat fascynacji i tajemnic, z pewnością dostarczy nie lada emocji.

Serial ten to nie tylko opowieść o międzysąsiedzkich relacjach, ale także o głębokich i niejednoznacznych emocjach, które bohaterowie będą odkrywać przed widzami z każdym odcinkiem. Pierwszy odcinek będzie można oglądać zarówno w telewizji, jak i na platformie Polsat Box Go, gdzie serial zadebiutował już wcześniej. "Grzechy sąsiadów" będą emitowane co tydzień, w piątki, o stałej porze 22:05.

"Grzechy sąsiadów" - O czym będzie serial?

"Grzechy sąsiadów" to opowieść, która na pierwszy rzut oka wydaje się prostą historią młodego małżeństwa - Ewy (Marianna Zydek) i Piotra (Michał Żurawski), które w poszukiwaniu nowego startu przeprowadza się do wymarzonego domu. Wszystko zmieni się jednak, gdy sielankę przerwie tragiczne wydarzenie - przedwczesny poród i śmierć dziecka. Ten dramat stanie się punktem zwrotnym, który na zawsze odmieni ich życie.

Nowi sąsiedzi, Judyta (Marta Żmuda Trzebiatowska) i Szczepan (Sebastian Fabijański), którzy na pierwszy rzut oka wydadzą się ideałami – ona wyzwolona instruktorka fitnessu, on charyzmatyczny policjant - zaczną wprowadzać młode małżeństwo w coraz bardziej intrygujący świat wzajemnych fascynacji i skomplikowanych relacji. Coś, co z początku będzie wyglądało na niewinną przyjaźń, z czasem przerodzi się w coś dużo bardziej kontrowersyjnego, a wspólne noce spędzane w domach sąsiadów będą pełne nieoczekiwanych zwrotów akcji.

Jaką rolę w tej historii odegra starsze małżeństwo z trzeciego domu – Lilianna (Jowita Budnik) i Kacper (Mirosław Baka)? Czy będą jedynie biernymi obserwatorami, czy też sami włączą się w ten niebezpieczny układ? Serial "Grzechy sąsiadów" będzie stopniowo odsłaniać coraz bardziej mroczne sekrety!

"Grzechy sąsiadów" - Ile odcinków będzie miał serial?

"Grzechy sąsiadów" ma liczyć 10 odcinków, a każdy z nich będzie pełen napięcia, emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Co tydzień, w każdy piątek o godzinie 22:05, widzowie będą mieli okazję zobaczyć kolejny odcinek serialu. Na pewno nie zabraknie momentów, które wywołają ciarki i sprawią, że widzowie będą z niecierpliwością czekać na kolejny epizod.