Grzechy sąsiadów. Ile odcinków serialu będzie w Polsacie? Streszczenia wszystkich 10 odcinków do obejrzenia w Polsat Box Go

"Grzechy sąsiadów" – gdzie obejrzeć, czy odcinki są online za darmo?

Premiera serialu "Grzechy sąsiadów" w piątek, 6.09.2024, o godz. 22.05 w telewizji Polsat, ale na długo przed emisją w telewizji wszystkie odcinki znalazły się w serwisie Polsat Box Go. Można więc obejrzeć odcinki "Grzechy sąsiadów" z wyprzedzeniem, ale jest jeden warunek - trzeba kupić dostęp, założyć konto użytkownika. Bo serial "Grzechy sąsiadów" online przed premierą w Polsacie nie jest niestety za darmo. Wszystkie 10 odcinków jest dostępnych płatnie na polsatboxgo.pl TUTAJ >>>

"Grzechy sąsiadów" - o czym jest nowy serial Polsatu?

"Grzechy sąsiadów" opowieść o niebezpiecznych związkach dwóch par, które los w nieoczekiwany sposób ze sobą połączy, sprowadzając na całą czwórkę zagrożenie. Judyta (Marta Żmuda Trzebiatowska) to szczęśliwa matka i wyzwolona kobieta, której życie to z pozoru prawdziwa sielanka. Jej partner Szczepan (Sebastian Fabijański) to z kolei policjant i typ prawdziwego macho. Jednak ich życie całkowicie się zmienia, kiedy spotykają nowych sąsiadów - Ewę (Marianna Zydek) i Piotra (Michał Żurawski). Ich więź bardzo szybko się zacieśnia, jednak ta przyjaźni będzie miała dramatyczne skutki. Z czasem obie pary dzielą ze sobą nie tylko codzienne sprawy,, ale też sypialnie, wzbudzając obsesję kogoś jeszcze. Pojawia się bowiem trzecia para - Liliana (Jowita Budnik) i Kacper (Mirosław Baka).

"Grzechy sąsiadów" - ile odcinków liczy serial Polsatu?

"Grzechy sąsiadów" składają się z 10 odcinków, których emisja będzie w każdy piątek o godz. 22.05 począwszy od 6.09.2024. Ostatni 10 odcinek "Grzechy sąsiadów" zaplanowany został na piątek, 8.11.2024.

"Grzechy sąsiadów" - streszczenia wszystkich odcinków z Polsat Box Go

"Grzechy sąsiadów" odcinek 1 - piątek, 6.09.2024, o godz. 22.05 w Polsacie

Nocą w lesie chłopiec odprowadzany jest do domku kempingowego przez mężczyznę przebranego za klauna. Przed domkiem, 6-letni Jakub zwalnia i mówi, że rodzice zakazali mu tu wracać, bo pokłócili się z sąsiadami. Zbliżając się do ich domku, klaun odkrywa ślady krwi na drzwiach…

22 tygodnie wcześniej, dziennikarz muzyczny, Piotr i jego dziewczyna Ewa, nauczycielka, która jest w zaawansowanej ciąży, zamieniają swoje maleńkie mieszkanie w mieście na przestronny nowy dom na przedmieściach. Znajduje się on naprzeciwko domu Szczepana, policjanta, walczącego z przestępstwami narkotykowymi, jego partnerki, Judyty, trenerki sportowej oraz ich syna, Jakuba. Ich rodzina jest już całkowicie zadomowiona na osiedlu domów jednorodzinnych o miłej nazwie Słoneczne. Szczepan i Judyta, którzy obserwowali nowych sąsiadów już wcześniej, gdy oglądali dom po raz pierwszy, są podekscytowani ich pojawieniem się.

"Grzechy sąsiadów" odcinek 2 - piątek, 13.09.2024, o godz. 22.05 w Polsacie

Ewa i Piotr urządzają pogrzeb swojej nowo narodzonej córki Liwii. To najtrudniejszy dzień w ich życiu. Rodzice Ewy nie składają im kondolencji i mówią, że śmierć Liwii to lekcja od Boga. Szczepan zostaje wezwany do zwłok Ćpuna, którego złapał podczas nalotu na magazyn. Szczepan podejrzewa, że za tym zabójstwem stoi Skoti, przestępca, który zawiaduje mobilnymi wytwórniami narkotycznych piguł. Skoti płaci Szczepanowi w zamian za ostrzeganie go przed nalotami na jego wytwórnie. Szczepan potrzebuje tych pieniędzy dla Zlaty, byłej dziewczyny, z którą ma dziedzicznie chorego syna. Oczywiście Judyta nic nie wie o Zlatej i Danielu.

Ewa w rozpaczy po stracie córki odwiedza dawcę nasienia, Rafała, który mówi jej, że mogą spróbować ponownie. Od jego zawoalowanych sugestii erotycznych robi się jej niedobrze i ucieka od niego. Judyta poznaje nowych sąsiadów. Dowiaduje się od Ewy o śmierci jej dziecka. Deklaruje jej i Piotrowi pomoc i wsparcie.

Judyta i Szczepan pomagają sąsiadom przy przeprowadzce. Potem Piotr i Szczepan piją piwo i palą jointa w ogrodzie, a Judyta dodaje sił i nadziei Ewie, która zwierza się jej przy lampce wina. Cała czwórka wyraźnie przypada sobie do gustu. Kacper podgląda Judytę i Szczepana, gdy uprawiają seks. Odkrywa też, że są swingersami.

"Grzechy sąsiadów" odcinek 3 - piątek, 20.09.2024, o godz. 22.05 w Polsacie

Piotr i Ewa uczęszczają na terapię do Heli. Dzięki niej i wsparciu nowych sąsiadów, próbują ponownie cieszyć się życiem. Ewa zamyka się przed Piotrem. Czuje, że łatwiej mu, niż jej, pogodzić się ze śmiercią dziecka, które biologicznie nie było jego. Piotr tęskni za Ewą i seksem z nią. Zauważa, że Ewa woli spędzać czas z Judytą, a nie z nim.

To z Judytą i jej synkiem, Ewa odwiedza grób Liwii, a w wolny dzień wybiera się z nimi na nadwiślańską plażę. Piotr i Szczepan dołączają do nich. Na świeżym powietrzu, relaksując się, pijąc alkohol i paląc jointa, rozmowa tej czwórki schodzi na temat nocnej wizyty tajemniczej pary, którą Piotr podejrzał u Judyty i Szczepana. Po serii żartów i aluzji, Szczepan i Judyta wyznają, że uprawiają seks z nieznajomymi.

"Grzechy sąsiadów" odcinek 4 - piątek, 27.09.2024, o godz. 22.05 w Polsacie

Tymek, gangster od Skotiego, dokonuje nocnej prowokacji na osiedlu Słonecznym. Rozbija samochód Judyty kijem bejsbolowym i krzyczy pod domem jej i Szczepana: Morderca!. Szczepan jest bliski zabicia go, ale interweniuje Piotr, dzięki czemu nie dochodzi do tragedii. Szczepan pozoruje włamanie do samochodu i ukrywa radio, by podać taki trop policji. Świadkiem tego jest Kacper, który donosi o tym organom ścigania.

Szczepan zostaje wezwany do szefa. Udaje mu się przekonać Henryka, że to zemsta sąsiada, którego nastraszył z powodu molestowania Judyty, ale szef mimo wszystko zaczyna snuć podejrzenia względem niego. Nocna przygoda jeszcze bardziej zbliża dwie pary, choć Ewa i Piotr, pozostawieni sami, przeżywają coraz wyraźniejszy kryzys. Piotr próbuje namówić Ewę na adopcję dziecka, ale dla niej jest za wcześnie, by podejmować taką decyzję. Wciąż jest w żałobie po śmierci Liwii.

"Grzechy sąsiadów" odcinek 5 - piątek, 4.10.2024, o godz. 22.05 w Polsacie

Ewa i Piotr, Judyta i Szczepan, wyjeżdżają razem na weekend. Ewa i Judyta jadą samochodem, Szczepan i Piotr motocyklami. Piotr, znając libertyński stosunek Szczepana i Judyty do seksu, zaniepokojony, zastanawia się, czy dojdzie między nimi do zamiany partnerów. W rozmowie ze Szczepanem, udaje mu się od niego wydobyć ważną deklarację: wszystko jest możliwe, ale nic nie jest obowiązkowe.

Po drodze Szczepan zatrzymuje się jednak u dilera, od którego kupuje pigułki miłości. Mówi Piotrowi, że sposób, w jaki na niego zadziałają, na pewno mu się spodoba. Ewa i Judyta rozmawiają w trasie. Ewę boli brzuch. Przyznaje, że to jej pierwsza owulacja od śmierci Liwii. Judyta namawia ją, by pozwoliła się zapłodnić Szczepanowi. Radzi jej, by przekłuła prezerwatywę. Ewa nie czuje się z tym pomysłem komfortowo. Nie lubi oszukiwać.

Na stacji benzynowej, na której zatrzymały się by zatankować, Ewa wpada na swojego ojca, który prosi ją o wybaczenie. Ewa nie jest na nie gotowa. Gdy ojciec odchodzi, wracająca ze sklepu Judyta zagaduje ją o niego. Na pytanie Kto to był?, Ewa odpowiada: Nikt.

Cała czwórka dociera na miejsce. Wraz z rozwojem wieczoru i spożytym alkoholem, wymiana partnerów nie wydaje się Ewie już tak szalona. Może Judyta miała rację?

"Grzechy sąsiadów" odcinek 6 - piątek, 11.10.2024, o godz. 22.05 w Polsacie

Ewa jest podekscytowana odkryciem, że jest w ciąży. Jednocześnie jest to dla niej trudne, ponieważ na razie musi milczeć. Piotr musi uwierzyć, że to jego dziecko, a od czasu pamiętnego weekendu, który spędzili z Judytą i Szczepanem, jeszcze się ze sobą nie kochali. Piotr ma kłopot z seksem i unika bliskości z Ewą.

Judyta traci zaufanie do Szczepana. Przypadkiem odkrywa, że Szczepan (a więc i ona) ma poważne kłopoty finansowe. Bez pytania jej o zgodę, Szczepan podwyższył kredyt hipoteczny i teraz bank odmawia jej pożyczki na klub fitness, który chciałaby otworzyć z uwagi na to, że jej sportowa grupa osiedlowa rozpierzchła się (co nastąpiło w wyniku intryg Kacpra, ale o tym Judyta na razie nie wie).

Liliana, dzięki zainstalowaniu windy schodowej, w pełni przejęła kontrolę nad życiem swoim i męża. Jego kalectwo pozwala jej teraz na małe zemsty, którymi z przyjemnością torturuje Kacpra. Jedną z nich jest pomysł, by wynająć Judytę do ćwiczeń z nim, w ramach wymaganej przez lekarzy fizjoterapii.

"Grzechy sąsiadów" odcinek 7 - piątek, 18.10.2024, o godz. 22.05 w Polsacie

Od kiedy Piotr odkrył, że Ewa zrobiła test ciążowy, stał się nieufny. To mocno ją niepokoi, a na dodatek ma poranne mdłości, więc tym trudniej jest jej ukryć przed nim to, że jest w ciąży.

Judyta nie ma głowy do jej problemów, bo ma własne. Nie może przestać myśleć o dziecku Szczepana i o tym, że Zlata powiedziała jej, iż Daniel odziedziczył swoją chorobę po ojcu. Kiedy próbuje porozmawiać ze Szczepanem, ten otwiera się i mówi jej o części swoich problemów, związanych z tym, że jest szantażowany przez Skotiego, ale nie wspomina ani słowem o tym, że ma drugiego syna. To wszystko powoduje między nimi wiele napięć.

Judyta pożycza pieniądze od Liliany, by Szczepan mógł spłacić swój dług szantażyście. Ewa wpada przypadkiem na swoją siostrę i dzieli się z nią wiadomością o ciąży. Mówi Zuzannie, że dziecko jest z Piotra. Jednocześnie zdaje sobie sprawę, że teraz musi już powiedzieć o ciąży również jemu. Kiedy Ewa wyznaje Piotrowi, że jest w ciąży, kłamie, że dziecko jest jego. Piotr udaje, że się cieszy, ale zdaje sobie sprawę z jej oszustwa, zna bowiem wynik swojego testu na płodność.

"Grzechy sąsiadów" odcinek 8 - piątek, 25.10.2024, o godz. 22.05 w Polsacie

Liliana jest zachwycona, gdy Elżbieta prosi ją o zaangażowanie się w organizację imprezy sąsiedzkiej. Przez lata wykluczona, teraz chce być częścią wspólnoty.

Nie mówiąc o tym nikomu, Piotr obsesyjnie myśli o ciąży Ewy i o tym kto naprawdę jest ojcem dziecka. Dokładnie przegląda jej rzeczy, chcąc znaleźć notatnik, który kiedyś otrzymała od Heli. Liczy na to, że w nim znajdzie prawdę. Poszukiwania te kończą się fiaskiem, niemniej Piotrowi udaje się znaleźć e-mailową korespondencję pomiędzy Ewą a dawcą nasienia, Rafałem. Czy to możliwe, żeby to on ponownie zapłodnił Ewę?

Piotr idzie się z nim skonfrontować, ale kończy się to dla niego kompromitacją, a na dodatek odchodzi z niczym. Jest natomiast oszołomiony, gdy w końcu dowiaduje się, że ojcem dziecka jest... Szczepan. Dociera to do niego, gdy Szczepan mówi mu o pękniętej prezerwatywie, która przytrafiła się jemu i Ewie, gdy kochali się w trakcie ich swingerskiej imprezy w domku kempingowym.

Ewa jest zaniepokojona zachowaniem Piotra – tym jak zamknął się w sobie. Jego paranoje napawają ją lękiem, a poza tym coraz gorzej czuje się z tym, że go okłamuje.

"Grzechy sąsiadów" odcinek 9 - piątek, 1.11.2024, o godz. 22.05 w Polsacie

Przez lata Szczepanowi udawało się utrzymać swoje tajemnice, ale teraz wszystko się rozpada. Związek z Judytą wisi na włosku. Jego syn, Daniel, wraz ze swoją matką Zlatą, zapadli się pod ziemię.

Ewa też musi wreszcie wyznać prawdę. Piotr wie, że nie tylko go okłamała, ale też czyje dziecko w sobie nosi. Żąda od niej, by usunęła ciążę i zabiera ją do kliniki ginekologicznej, tuż za czeską granicą. Judyta w dramatycznych okolicznościach konfrontuje się z Lilianą i Kacprem. Nie może i nie chce być już nigdy ofiarą ich sąsiedzkiej ciekawości i obsesji.

"Grzechy sąsiadów" odcinek 10 ostatni - piątek, 8.11.2024, o godz. 22.05 w Polsacie

Szczepan musi oddać swoją policyjną odznakę, ale wraca na wolność, bo współpracuje w sprawie producenta narkotyków. Ewa, która nie zdecydowała się, mimo nacisków Piotra, na usunięcie ciąży, postanawia sama dalej zaplanować swoje życie. Zostawia list pożegnalny Piotrowi.

Liliana i Kacper są świadkami furii, w jaką wpada Piotr po odejściu Ewy. Widzą, że on posiada pistolet. Tymczasem Ewa ma wypadek samochodowy.