Emanet. Seher i Yaman spędzą ze sobą noc! Te sceny rozpalą wyobraźnię!

Dziedzictwo. Pierwsza wspólna noc Seher i Yamana

Zdaniem wielu fanów, odcinek, w którym Seher i Yaman spędzą pierwszą wspólną noc, jest najpiękniejszym odcinkiem całego drugiego sezonu "Emanet"! Po wielu przykrych chwilach, dla małżeństwa Kirimli wreszcie wyjdzie słońce! Seher i Yaman będą za sobą coraz bliżej, a po pierwszym wspólnym pocałunku, dojdzie między nimi do czegoś więcej!

Widzowie z zapartym tchem czekali na moment, gdy główni bohaterowie telenoweli "Dziedzictwo" spędzą ze sobą pierwszą wspólną noc. Zdjęcia z tych romantycznych chwil publikujemy w dalszej części artykułu.

Jak dojdzie do intymnego zbliżenia Seher i Yamana? Małżonkowie wybiorą się w miejsce, gdzie w przyszłości będzie miał stanąć ich dom. Podczas wyjazdu auto Yamana ulegnie jednak awarii. Biznesmen nie będzie mógł zadzwonić i po pomoc i zaproponuje żonie, by zostali na noc.

- Nie boisz się, że tu utknęliśmy? - zapyta Yaman.

- Dlaczego? Nie boję się, gdy jesteś ze mną - usłyszy w odpowiedzi.

Para rozbije namiot i rozpali ognisko. Nie zabraknie romantycznych rozmów i przytulania się do siebie. Seher i Yaman przeniosą się do namiotu, gdzie dojdzie między nimi do zbliżenia!

Jak wiadomo, scenarzyści w Turcji nie pokazują intymnych scen, ale w "Emanet" te romantyczne chwile zostaną przedstawione w sposób, który rozbudzi wyobraźnię widzów! Ci zobaczą jedynie cienie Seher i Yamana w namiocie!

Najbardziej romantyczna scena 2. sezonu "Emanet"?

Widzowie, którzy już obejrzeli ten odcinek, pokusili się o nazwanie go najbardziej romantycznym w całym drugim sezonie. Oto ich kilka komentarzy pod odcinkiem w serwisie YouTube:

Samochód się zepsuł, telefon nie działa, jest noc, gwiazdy, chłodny wiatr, ogień i dwie płonące dusze czekające na pochłonięcie w tej magicznej chwili.. Niezwykle piękne

Nareszcie sami ze sobą i nikt im nie przeszkadza. Super odcinek. Brawo!!!!!!

Coraz bardziej doceniam sceny miłosne „pozostawione wyobraźni” w tym serialu. Myślę, że są bardziej zmysłowe niż wystawianie tego wszystkiego na wierzch. Dziękuję także scenarzyście, reżyserowi, a zwłaszcza aktorom za ich doskonałą pracę. Brawo

Zobacz zdjęcia odcinka "Emanet", w którym Seher i Yaman spędzą ze sobą noc

Kiedy odcinek "Emanet" ze zbliżeniem Seher i Yamana?

Polscy widzowie muszą jeszcze trochę poczekać, by zobaczyć na antenie TVP1 odcinek z pierwszą wspólną nocą Seher i Yamana. Do ich fizycznego zbliżenia dojdzie w 325. odcinku (według tureckiej numeracji). Przypomnijmy, że na potrzeby polskiej telewizji oryginalne odcinki zostały pocięte, a numeracja w naszym kraju jest wyższa.

Z pewnością poinformujemy, gdy będzie znana dokładna data emisji tych wyjątkowych chwil!