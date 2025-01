Emanet. Wreszcie poczuł, czym jest prawdziwa miłość! Zaręczny Ziyi i Cicek

Wichrowe wzgórze. Tak Gulhan odsunie się od Zeynep! To koniec ich przyjaźni? Streszczenie 96 odcinka Rüzgârlı Tepe (28.01.2025

Zaręczyny Ziy i Cicek. Tak brat Yamana oświadczy się wybrance serca

Od czasu, kiedy Cicek pomogła Yamanowi zdemaskować Zuhal, zdobyła nie tylko wielki szacunek mieszkańców rezydencji, ale także coś znacznie większego. Widzowie obserwują, jak pomiędzy nią a Ziyą rodzi się prawdziwe uczucie! Cicek pomaga bratu Yamana w opiece nad roślinami, a on robi wszystko, by wspomóc ją w obowiązkach w rezydencji. Na pierwszy rzut oka widać, że połączyło ich szczere uczucie, którego Ziya nie doświadczył w małżeństwie z Ikbal.

Ziya wreszcie zdecyduje się wyznać Cicek, co do niej czuje, a ona odwzajemni jego miłość! Seher i Yaman będą kibicować tej dwójce, bo dawno nie widzieli Ziyi w tak świetnej formie. Uczucie totalnie go odmieni!

Zaręczyny Ziyi i Cicek w Emanet

Oświadczyny będą podniosłą chwilą, w którą zaangażują się wszyscy mieszkańcy rezydencji rodziny Kirimli. Tuż przed zaręczynami Ziya będzie wyjątkowo podekscytowany. Wyzna Yamanowi, że jest tak bardzo szczęśliwy i chce teraz być odpowiedzialnym człowiekiem. Brat będzie go wspierał i doda mu otuchy.

Także Cicek będzie kłębkiem nerwów przed oświadczynami. Seher, by ją wesprzeć, podaruje jej piękną sukienkę, żeby poczuła się tego dnia wyjątkowo. Podaruje jej również kolczyki, które sama otrzymała w dniu swoich zaręczyn od Nadire.

Wreszcie dojdzie do podniosłej chwili! Yaman, w imieniu brata poprosi o rękę dziewczyny Cengera i Adalet, którzy wcielą się w rolę rodziców Cicek.

Wasza córka i mój brat kochają się nad życie. Dlatego w jego imieniu, proszę Was o rękę Cicek

- powie Yaman.

Cała rodzina będzie szczęśliwa na myśl o zbliżającym się ślubie!

Zobacz w galerii wzruszające zdjęcia z zaręczyn Cicek i Ziyi

O czym jest serial Emanet (Dziedzictwo)?

Turecka telenowela opowiada o losach biednej i dobrej Seher oraz zimnego biznesmena Yamana. Ich losy połączył chłopiec o imieniu Yusuf, którego oboje pokochali. Z czasem tych dwoje także zaczęło łączyć coś więcej, jednak na swojej drodze ciągle spotykają przeciwności, by mogli być w pełni szczęśliwi.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Sila Turkoglu jako Seher,

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Hilal Yıldız jako Zuhal,

Melih Özkaya jako Ali,

Ömer Gecü jako Cenger,

Oğuz Yağcı jako Nedim.