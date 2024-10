Fikret z "Emanet" na prywatnych zdjęciach. Normalnie nie ten sam człowiek!

Dziedzictwo. Dojdzie do makabrycznego wypadku! Yaman trafi do szpitala w krytycznym stanie! Streszczenie 377. odcinka Emanet [17.10.2024]

Spis treści

Fikret z tureckiego serialu "Emanet"

TVP1 ruszyła z emisją 2. sezonu tureckiego hitu "Dziedzictwo" (oryg. "Emanet"). Jedną z nowych postaci, obok m.in. Duygu jest Fikret. Mężczyzna pomógł Seher i małemu Yusufowi, gdy kobieta zdecydowała się na dobre uciec od Yamana. Myśląc, że to on jest mordercą jej siostry, chciała być jak najdalej od męża. Gdy mały Yusuf postanowił uciec do stryjka, z pomocą w poszukiwaniach przyszedł właśnie Fikret, który samotnie wychowuje córeczkę.

Fikret udzielił Seher pomocy, pomógł jej znaleźć pracę i ponownie stanąć na nogi. Poświęcił się nawet, gdy kobieta chciała oszukać męża i ponownie uciec, kiedy to Yaman ich odnalazł. Plan Seher i Fikreta jednak nie wypalił, a ta zdecydowała się jednak wrócić z mężem do rezydencji.

Czy to oznacza, że jej nowy przyjaciel nie pojawi się już w kolejnych odcinkach? Wręcz przeciwnie! Już dziś możemy zdradzić, że Fikret na stałe dołączy do obsady "Emanet" i... sporo namiesza w życiu rodziny Kirimli!

Fatih Hürkan chce być w Księdze Rekordów Guinnessa

W rolę Fikreta w serialu "Dziedzictwo" wciela się turecki aktor Fatih Hürkan.

52-letni turecki aktor urodził się 14 września 1971 roku w Stambule. Jako 27-latek zajął 2. miejsce w konkursie na Mistera Turcji, a zanim został aktorem, z powodzeniem pracował jako model.

Co ciekawe, Fatih Hürkan podjął działania, by jego zostało wpisane do Księgi Rekordów Guinnessa. Jak informuje turecki portal, haberler.com, Hürkan wystąpił w największej liczbie reklam wśród aktorów na całym świecie! W ciągu 10 lat pojawił się bowiem w 164 reklamach.

Przygodę z aktorstwem rozpoczął w 1998 roku, od niewielkiej roli w serialu telewizyjnym "Kaya Ererez". Od tej pory wystąpił w kilkudziesięciu filmach i serialach, a także w spektaklach teatralnych. W 2023 roku otrzymał rolę w filmie "Su Koruyucuları: Geleceğin Beşlisi".

Hürkan to także prezenter telewizyjny.

Czytaj także: Emanet. Przystojny komisarz Ali z obsady serialu Dziedzictwo. Aktor Melih Özkaya prywatnie

Jak na co dzień wygląda Fikret z "Emanet"? Przysojniak!

Okazuje się, że niepozorny przyjaciel Seher, na co dzień jest bardzo przystojnym mężczyzną! Fatih Hürkan, który wciela się w "Emanet" w rolę Fikreta, na co dzień albo nosi bardzo delikatny zarost albo nie ma go wcale. To sprawia, że jego twarz wygląda zupełnie inaczej.

Turecki aktor z powodzeniem prowadzi konto na Instagramie, które obserwuje już blisko 45 tysięcy osób! W galerii prezentujemy prywatne zdjęcia serialowego Fikreta. Spodziewaliście, że tak wygląda na co dzień?