Zmiany w Barwy szczęścia. Tych aktorów zabraknie w obsadzie w nowym sezonie! Zamiast nich nowi bohaterowie - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia. Danek wróci do życia Asi i wywróci je do góry nogami. Zagrozi jej przyszłości z Hubertem? - ZDJĘCIA

Kto odszedł z "Barw szczęścia"? Którzy bohaterowie nie wrócą już do obsady w nowym sezonie?

Obsada "Barw szczęścia" zmieni się w następnym sezonie po przerwie wakacyjnej! Wielu aktorów nie ukrywa, że praca na planie serialu to już zamknięty rozdział. Niektórzy mają wciąż otwarte drzwi do powrotu, ale wątki ich bohaterów zeszły na tak daleki plan, że już w zasadzie nikt o nich nie pamięta i nie wspomina.

Miejsce bohaterów, którzy odeszli z "Barw szczęścia" w minionym sezonie zajmują powoli inne postacie, z którymi wiążą się ciekawe, trzymające w napięciu historie.

Śmierć Henryka, który dopuścił się podłych czynów wobec Madzi (Natalia Sierzputowska) i swojej byłej synowej Grażyny (Kinga Suchan), nie tylko pogłębiła podziały w rodzinie Kępskich, ale także zakończyła rolę Zbigniewa Suszyńskiego. Dalsze losy ofiar gwałciciela oraz jego synów: Tomasza (Jakub Sokołowski) i Wiktora (Grzegorz Kestranek), a także wdowy Wandy (Maja Barełkowska) to będzie prawdziwy sprawdzian ich rodzinnych relacji.

Nowe odcinki "Barw szczęścia" po wakacjach 2025 oznaczają sporo zmian na osiedlu "Pod Sosnami" przy ulicy Zacisznej, gdzie swoje mieszkania mają m.in. Kasia (Katarzyna Glinka), Darek (Andrzej Niemyt), Beata (Anita Jancia) z Damianem (Michał Lesień) oraz gdzie są domy Pyrków i Marczaków.

Na tym osiedlu mieszka też największy czarny charakter - Robert Stefaniak (Paweł Ławrynowicz)! To właśnie w jego wątku nie pojawi się już więcej była partnerka Wanda (Beata Fido). Kolejną ofiarą Stefaniak została bowiem naiwna Sonia (Weronika Nockowska).

W życiu Bruna Stańskiego (Lesław Żurek) i Karoliny (Marta Dąbrowska) w następnym sezonie "Barw szczęścia" nie pojawi się też Bożena. Od odejścia Mariety Żukowskiej z obsady serialu minął już ponad rok i ta bohaterka na pewno nie wróci. Co nie oznacza, że Bożena zniknie na zawsze, bo będzie pojawiała się w rozmowach Bruna z Karoliną i matką Amelią (Stanisława Celińska).

Dom Pyrków przy Zacisznej w nadchodzących odcinkach "Barw szczęścia" jesienią też nie będzie taki jak kiedyś. Nie ma co liczyć na powrót Iwony, bo Izabela Zwierzyńska też odeszła z serialu na dobre. Co prawda w końcówce minionego sezonu Iwona przyleciała do Polski z córką Wioletką (Sara Kudaj), ale nikt jej nie widział.

W następnym sezonie "Barw szczęścia" nieznany pozostanie też los Marysi (Nina Szumowska), córki Huberta (Marek Molak), która wyjechała do USA do matki Klary (Olga Jankowska) na wakacje, pożegnała się z ojcem i ciotką Agatą (Natalia Zambrzycka) i póki co nic nie wskazuje na to, że wróci. Na pewno Klara nie przyjedzie do kraju, bo jest w ciąży i wkrótce urodzi dziecko swojego kochanka.

Kto wróci do obsady "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej?

Odejścia z obsady "Barw szczęścia" przeplatają się z powrotami na ekran bohaterów, których nie widzieliśmy dłuższy czas. Bo scenarzyści uwielbiają przywracać postaci, które rozpalają emocje!

Na pewno w kolejnym sezonie "Barw szczęścia" wróci na stałe Renata (Anna Mrozowska), przyjaciółka Dominiki (Karolina Chapko), ukochana Marcina Kodura (Oskar Stoczyński).

W hotelu Bruna pojawi się też piękna Ola (Michalina Robakiewicz) z Sycylii. W minionych sezonie "Barw szczęścia" to ona leczyła złamane serce Justina (Jasper Sołtysiewicz) po rozstaniu z Reginą (Kamila Kamińska), do którego doszło podczas bajecznych wakacji na włoskiej wyspie.