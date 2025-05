Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3187: Iwona nie wróci do Pyrków razem z córką. Zostawi Wioletkę i nie pokaże się nikomu - ZDJĘCIA

Powrót Iwony do serialu "Barwy szczęścia" nie nastąpi w 3187 odcinku! Nie ma co liczyć na to, że Izabela Zwierzyńska wróci do obsady, ani też na to, że Iwona będzie miała twarz innej aktorki. Nie tylko rodzina Pyrków nie zobaczy Iwony. Była kochanka nie pokaże się też Markowi Złotemu (Marcin Perchuć), któremu zostawi córkę Wioletkę (Sara Kudaj) i natychmiast pojedzie do Karpacza na kongres medyczny. Chociaż Hubert (Marek Molak) w 3187 odcinku "Barw szczęścia" zaprosi straszą siostrę do rodzinnego domu, Iwona się tam nie zjawi. Sprawdź dlaczego!