Nowa Renata w Barwach szczęścia. Tak zmieni się ukochana Kodura w nowym sezonie - ZDJĘCIA

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach wróci dawno niewidziana Renata i znów zaskoczy wszystkich! A to dlatego, że kolejny raz pojawi się z zupełnie inną twarzą! Przypomnijmy, że po powrocie z Teneryfy, ukochana Kodura już zszokowała swoją nową fryzurą nie tylko Dominikę (Karolina Chapko), ale i widzów!

I nic dziwnego, gdyż na jej głowie naprawdę sporo się zmieniło! Kelnerka zrezygnowała ze swoich pięknych i długich włosów na rzecz zdecydowanie krótszych i jeszcze jaśniejszych, przez co zmieniła się już nie do poznania! A w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej zaskoczy jeszcze bardziej, gdyż znów wszyscy zobaczą ją w jeszcze innym wydaniu!

Tak zmieni się ukochana Kodura w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

Anna Mrozowska, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, wróciła już na plan, aby nagrywać dla fanów kolejne odcinki "Barw szczęścia"! Aktorka pochwaliła się na swoim Instagramie wspólnymi zdjęciami z Oriną Krajewską, a więc serialową Celiną w "Feel Good", do którego znów wróci z przytupem! A to dlatego, że ponownie pojawi się z zupełnie inną fryzurą!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej włosy Renaty już zdecydowanie odrosną i będą już dłuższe. Co prawda, nie aż tak jak przed wcześniejszą radykalną metamorfozą, ale tak do połowy! I nie będą już tak jasne, gdyż aktorka zdecydowała się je przyciemnić, przez co i po wcześniejszym jasnym blondzie nie będzie już śladu!

Kiedy zadebiutuje nowa Renata i czym będzie spowodowana jej przemiana w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach?

W odmienionym wydaniu Renata pojawi się już w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach, dzięki czemu widzowie będą mogli dalej śledzić jej losy w serialu po dłuższej przerwie. Przypomnijmy, że ukochana Marcina niespodziewanie zniknęła po 3154 odcinku, który był emitowany półtora miesiąca temu! Wątek kelnerki wygasł nagle i nikt nie wiedział, co się z nią stało.

Do tego stopnia, że zaniepokojeni widzowie zaczęli obsypywać ją wiadomościami, a aktorka zapewniła ich, że to nie koniec jej przygody z "Barwami szczęścia" i niebawem wróci na plan, co właśnie się stało. Także fani mogą być spokojni, gdyż w nowym sezonie po przerwie wakacyjnej już ją zobaczą! A ona wróci z kolejną niespodzianką, która z pewnością zajdzie nie tylko w jej wyglądzie, ale i życiu! Tym bardziej, gdy u jej boku pojawi się Celina! I wówczas pewne będzie 1, że emocji w jej wątku ponownie nie zabraknie!

