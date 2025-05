Barwy szczęścia. Renata nie chciała dziecka z Kodurem, a prywatnie Anna Mrozowska dopiero co została mamą! To dlatego zniknęła z serialu - ZDJĘCIA

Koniec Barw szczęścia. Józefina zmusi Natalię do ukrycia prawdy o Andrzeju w ostatnim 3202 odcinku! Cezary nie dowie się, co jej grozi - ZDJĘCIA

Co stało się z Renatą w 18 sezonie "Barw szczęścia"?

Renata tajemniczo zniknęła w 3154 odcinku "Barw szczęścia", który był emitowany 2 miesiące temu. O tego czasu kelnerka nie pojawiała się ani w "Feel Good" u boku Dominiki (Karolina Chapko), ani u boku Marcina i nikt nawet o niej nie wspominał. I to mocno zmartwiło widzów serialu, którzy jednak nie przeszli obok tego obojętnie.

Do tego stopnia, że zaczęli wypytywać aktorkę, co dalej z jej rolą w "Barwach szczęścia", a ona prędko uspokoiła ich, że już niebawem wróci na plan nagrywać dla nich nowe odcinki. Ale dlaczego fani tak długo nie oglądali jej w serialu? Wszystko za sprawą zmian, jakie zaszły w życiu prywatnym jej odtwórczyni!

Renata nagle zniknęła z "Barw szczęścia" z powodu ciąży swojej odtwórczyni Anny Mrozowskiej!

Z pewnością mało kto wie, że Anna Mrozowska niedawno została mamą! Tym bardziej, że w "Barwach szczęścia" wcale nie było widać jej ciążowego brzuszka, a jej sama bohaterka wcale nie chciała mieć dziecka! Do czasu aż zaszła w nieplanowaną ciążę z Marcinem! I choć początkowo była tym faktem załamana, to z czasem oswoiła się z tą myślą i nawet ją zaakceptowała, ale wtedy niestety doszło do tragedii i Renata poroniła. A co gorsza, Kodur zaczął oskarżać ją o najgorsze, przez co ich związek zawisnął na włosku.

Ale na szczęście para pogodziła się na wspólnym wyjeździe na Teneryfie i wróciła do Polski już razem! Zakochani wrócili do swoich służbowych obowiązków aż nagle kelnerka niespodziewanie zniknęła. I to właśnie z powodu ciąży i porodu aktorki w życiu prywatnym, gdzie na szczęście Anna Mrozowska miała go więcej i nie podzieliła losu swojej bohaterki, co widać na jej Instagramie, gdzie chętnie chwali się zdjęciami z okresu ciąży i już po narodzinach swojego dziecka!

Czy Renata i Marcin też będą mieli dziecko w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach?

Ale kto wie, co wydarzy się w życiu i jej Renaty w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach. Tym bardziej, że już po ostatnim poronieniu zmieniła ona podejście do dziecka, a co dopiero teraz, gdy prywatnie sama została mamą! Czy ukochana Marcina podzieli swój los i w serialu i ponownie zajdzie w ciążę, której Kodur wciąż ogromnie będzie chciał? Tego dowiemy się już niebawem!

Jednak już wiemy 1, że Renata wróci w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej, gdyż aktorka, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, już pojawiła się na planie! I ponownie zaskoczy wszystkich swoją kolejną metamorfozą, gdyż wróci zupełnie odmieniona! Czy pójdą zatem i następne zmiany? Przekonamy się już za 3 miesiące!