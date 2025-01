Barwy szczęścia, odcinek 3124: Sofia pozazdrości Józefinie zaręczyn z Andrzejem! Nie będzie mogła patrzeć na jej szczęście

Barwy szczęścia, odcinek 3127: Wiktor napadnie na Henryka i Wandę! Zemści się za to, co Kępski zrobił Madzi i jego matce - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3124 - piątek, 7.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3124 odcinku "Barw szczęścia" zobaczymy, jak Józefina i Andrzej celebrują swoje świeże zaręczyny w otoczeniu najbliższych. Para będzie emanować szczęściem, nie zdając sobie sprawy, że nie wszyscy podzielają ich radość…

Sofia poczuje się samotna w 3124 odcinku "Barw szczęścia". Pozazdrości Rawiczowej ślubu

Sofia do tej pory próbowała udawać, że wszystko jest w porządku. Ale teraz to będzie już dla niej za dużo! W 3124 odcinku serialu "Barwy szczęścia" zrozumie, że coraz gorzej znosi swoją samotność. Widok zakochanej pary, ich czułe gesty, spojrzenia pełne miłości sprawią, że w środku zacznie się w niej gotować. Sofia niby uśmiechnie się do Józefiny, niby pogratuluje, ale w głowie będzie miała zupełnie inne myśli.

"Barwy szczęścia" - Zaręczyny Józefiny i Andrzeja wywołają burzę emocji

Przypomnijmy, że 3122 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Andrzej odważy się i poprosi Józefinę o rękę. Oświadczyny będą ogromnym zaskoczeniem nie tylko dla samej Rawiczowej, ale przede wszystkim dla jej syna Cezarego (Marcel Opaliński). Nie da się ukryć, że nie do końca mu się to spodoba, ale Józefina nie będzie nawet zamierzała się tym przejmować.

W 3124 odcinku serialu "Barwy szczęścia" zaręczyny będą głównym tematem rozmów. Para będzie promienieć szczęściem, a atmosfera w domu Rawiczów będzie wręcz bajkowa. No, prawie… Bo Sofia nie będzie w stanie cieszyć się tym, co się dzieje.