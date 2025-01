Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3115: Dominika zgadnie, że romans Stefaniaka z Sonią to nie przypadek! Skrzywdzi ją i jej syna - ZDJĘCIA

W 3115 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Dominika (Karolina Chapko) powie Soni (Weronika Nockowska) jak podłym człowiekiem jest Robert Stefaniak (Paweł Ławrynowicz), ale on ją uprzedzi! Jeszcze bardziej omota Sonię, której wmówi, że nie miał pojęcia, że Kowalska to jej przyjaciółka. Dla Dominiki w 3115 odcinku "Barw szczęścia" stanie się jasne, że jeśli czegoś nie zrobi, to Sonia będzie kolejną ofiarą Stefaniaka. Szybko zorientuje się, że ten romans to nie przypadek, a okrutny Robert skrzywdzi Sonię i jej syna Mateuszka (Filip Kowalewicz). Co zrobi, by go powstrzymać? Poznaj szczegóły.