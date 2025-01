Barwy szczęścia, odcinek 3114: Triumf Stefaniaka nad Dominiką! Tak dowie się, że jest kochankiem Soni - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3114 - piątek, 24.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3114 odcinku "Barw szczęścia" dojdzie do długo wyczekiwanego spotkania Dominiki i Sebastiana z ukochanym Soni, dla którego naiwna, nieodpowiedzialna kobieta zupełnie straciła głowę.

Do tej pory Kowalscy wiedzieli tylko, że Robert to facet idealny, który związał się z Sonią na poważnie i chce z nią stworzyć rodzinę dla jej syna Mateuszka (Filip Kowalewicz). Oczywiście Sonia nie ma pojęcia o tym, że Stefaniak to dawny klient Dominiki, z czasów gdy była prostytutką, że to potwór w ludzkiej skórze, gdy znęcał się nad swoją poprzednią partnerką, Wandą (Beata Fido).

Sonia w 3114 odcinku "Barw szczęścia" nie dowie się kim jest Robert Stefaniak

Zanim Dominika i Sebastian w 3114 odcinku "Barw szczęścia" poznają Roberta, przekonają się, że to Stefaniak uwiódł Sonię, zaślepiona miłością kobieta tuż po powrocie znad morza zajrzy z Matim do bistro "Feel Good". Gdy wyzna, jak bardzo jest szczęśliwa z ukochanym Robertem, Dominika od razu wypomni koleżance, że wciąż go nie spotkała. Ani raz Sonia nie wymieni nazwiska Stefaniaka, więc do końca jego tożsamość pozostanie tajemnicą.

- Wiesz, czasem myślę, że wygrałam los na loterii… - Bez przesady, Robert też was wygrał! - On jest naprawdę świetnym facetem. Na takiego czekałam… - No, to kiedy w końcu my go poznamy? - Dominika w 3114 odcinku "Barw szczęścia" trochę wymusi na Soni spotkanie z Robertem.

Szokujący finał spotkania Kowalskich ze Stefaniakiem w 3114 odcinku "Barw szczęścia"

W finale 3114 odcinka "Barw szczęścia" Sonia zaprosi Kowalskich na kolację do mieszkania Roberta, gdzie wprowadziła się razem z Mateuszkiem. A kiedy Dominika odkryje, że przyjaciółka związała się ze Stefaniakiem, potworem, który od miesięcy próbuje zmienić jej życie w piekło, który szuka okazji do zemsty na niej za śmierć swojego ojca, aż zblednie! I wypuści ciasto z rąk

Zszokowani Kowalscy w 3114 odcinku "Barw szczęścia" będą robili dobrą minę do złej gry. Na twarzy psychopaty Roberta pojawi się triumfalny uśmiech, jakby chciał udowodnić Dominice, że znów on jest górą. Wieczór przebiegnie w nerwowej atmosferze, a Dominika i Sebastian długo nie będą mogli się pozbierać po rewelacyjnych wieściach o Soni i Stefaniaku.

Podczas kolacji u Stefaniak w 3114 odcinku "Barw szczęścia" małżonkowie nie powiedzą Soni z jak podłym, nieobliczalnym i okrutnym człowiekiem się związała.