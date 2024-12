Barwy szczęścia, odcinek 3108: Absurdalny pomysł Józefiny! Będzie chciała zrobić z wesela Cezarego i Natalii wydarzenie dla klientów stadniny

"Barwy szczęścia" odcinek 3108 - czwartek, 16.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Józefina, niezadowolona, że nie udało się jej odciągnąć Cezarego od Natalii, stanie się dla obojga okropna. Synowi będzie ciągle okazywać niezadowolenie, wydawać mu rozkazy albo się na niego obrażać. Dla Zwoleńskiej będzie otwarcie złośliwa, zupełnie się nie krygując – cała Rawiczowa, w swoim żywiole wtrącania się w nieswoje sprawy.

W 3108. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Józefina wpadnie na szalony pomysł z weselem Cezarego

W 3108. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Józefina będzie kontynuować próbę sił z Cezarym i walkę o to, by móc na powrót nim rządzić. To kobieta, która zawsze wymaga, by wszystko toczyło się po jej myśli. Musi być tak, jak chce ona. I chociaż Cezary już ostatecznie jej zapowiedział, że zerwie z nią kontakty, gdy powróci do swoich intryg, to Rawiczowa nie traktuje jego gróźb poważnie. Matka i syn znowu się pokłócą. Tym razem Józefina wpadnie na absurdalny pomysł, by z wesela syna zrobić wydarzenie – event biznesowy - i zaprosić na nie klientów swojej stadniny. Pomysł upieczenia dwóch pieczeni na jednym ogniu raczej się nie powiedzie, biorąc pod uwagę gwałtowny sprzeciw Cezarego. Młody Rawicz nie będzie chciał, by z najważniejszego momentu w jego życiu matka zrobiła cyrk.

W 3108. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Rawiczowa pójdzie na randkę z Andrzejem

W 3108. odcinku serialu "Barwy szczęścia", tak jak Małgorzata (Adrianna Biedrzyńska) przewidziała, tylko romans z Andrzejem (Leon Charewicz) może sprawić, że Dżo zostawi Cezarego i Natalię i zajmie się czym innym. Cel jest blisko – Józefina da się zaprosić na pierwszą randkę z arystokratą, do jego rodzinnego pałacyku.