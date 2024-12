Barwy szczęścia, odcinek 3100: Wyjazd Agaty i Ignacego! Hubert zostanie już jednym przedstawicielem rodziny Pyrków - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3100 - piątek, 3.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3100 odcinku "Barw szczęścia" Ignacy postanowi zastosować się do rady Agaty i nieco zwolnić tempo życia. Tym bardziej, że dla awansu w pracy zacznie pracować ponad siły, co odbije się nie tylko na jego zdrowiu, ale także i ich związku. I choć Kieliszewski zapewni swoją ukochaną, że to tylko przejściowa sytuacja i niedługo sobie odbiją, to ona mu nie uwierzy. Ale w 3100 odcinku "Barw szczęścia" Ignacy rzeczywiście dotrzyma słowa, gdy przyjdzie pod dom Pyrków starym dostawczakiem, który będzie chciał przerobić na kamper, a następnie wyruszyć wspólnie z Agatą w podróż dookoła świata, czym pozytywnie ją zaskoczy!

Agata i Ignacy także postanowią opuścić rodzinny dom Pyrków w 3100 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3100 odcinku "Barw szczęścia" Agacie ogromnie spodoba się pomysł Ignacego w przeciwieństwie do Huberta, którego początkowo cała sytuacja mocno rozbawi, ale z czasem i zmartwi! A to dlatego, że Pyrka zda sobie sprawę, iż po ich wyjeździe zostanie w rodzinnym domu zupełnie sam, gdyż zdecydują się oni na niego tuż po wylocie Marysi do nieobliczalnej Klary do USA! I w 3100 odcinku "Barw szczęścia" wcale nie będzie skakał z tego powodu z radości. Co prawda, dzięki temu będzie mógł spożytkować więcej czasu z Asią (Anna Gzyra-Augustynowicz), ale nawet ona nie zastąpi mu rozproszonej po całym świecie rodziny!

- To za wasze... nowe „em jeden”! - wzniesie toast rozbawiony Hubert, po czym już na poważnie zapyta - Serio przerobicie go na kamper?

- Jeszcze nie wiem jak, ale się nauczę! - potwierdzi Ignacy.

- I zostawicie mnie tu... samego? - zmartwi się Pyrka.

Hubert zostanie zupełnie sam w 3100 odcinku "Barw szczęścia"?

Ale w 3100 odcinku "Barw szczęścia" Pyrka od razu zacznie go pocieszać. A co najważniejsze, od razu zapewni brata, że do niego wrócą i nie przepadną tak samo jak Staś (Olaf Kasprzyk) w wojsku, Klara i Iwona (Izabela Zwierzyńska) w USA, czy Wojtek (Jakub Małek) w Finlandii!

- Nie martw się, braciszku, Ziemia jest okrągła… Jak stąd wyruszymy, to za jakiś czas wrócimy do punktu wyjścia... do ciebie! - obieca mu Agata.

Ale czy w 3100 odcinku "Barw szczęścia" rzeczywiście tak się stanie? Tym bardziej, że przecież żona Huberta i jego pozostałe rodzeństwo także miało wyjechać tylko na chwilę i wrócić, ale tak się nigdy nie stało! Czy zatem Agata i Ignacy także podzielą ten los i gdy poznają trochę świata, to wcale nie będą chwili wracać do rodzinnego domu Pyrków? Czy Hubert zostanie zupełnie sam i tym samym stanie się jednym przedstawicielem rodziny? Tego dowiemy się już niebawem!