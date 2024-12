Barwy szczęścia, odcinek 3099: Ignacy wpadnie z deszczu pod rynnę! Awans w pracy zniszczy mu zdrowie

„Barwy szczęścia" odcinek 3099 - czwartek, 02.01.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Ignacy ma problemy i w pracy i w związku z Agatą w serialu „Barwy szczęścia”

Jeszcze niedawno doszło między Agatą a Ignacym do scysji na tle jego niezadowolenia z pracy. Pyrka była przekonana, że było ono związane z jego niedojrzałością i wygórowanymi oczekiwaniami. A okazało się, że ukochany był w pracy molestowany! Doszło do tego, że Kieliszewski udawał wyjazd w podróż służbową i ukrywał się przed nią w kawiarni. Potem, kiedy Agata dała się zaprosić Ignacemu na rejs łódką po Wiśle, rozmawiali o tym, jakie są ich wyobrażenia o wspólnej przyszłości. Wyszło na to, że są zupełnie inne. Agata chce założyć bistro na starym jachcie na Mazurach, a Ignacy marzy o czymś ekscytującym i ekstremalnym. Agata powoli zacznie rozumieć, że praca i wygodne życie są dla Ignacego najważniejsze.

W 3099. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Ignacy awansuje i przypłaci to kłopotami ze zdrowiem

W 3099. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Ignacy wreszcie zostanie doceniony w pracy i awansowany. Niestety, po awansie nie będzie pracował mnie, ale więcej. Dużo, dużo więcej. Czyli tak, jak lubi. Praca i stosowna do niej płaca to bardzo ważne rzeczy dla Kieliszewskiego. Agata i Hubert zaczną się zastanawiać, czy to już pracoholizm… Z powodu przepracowania zacznie szwankować zdrowie Ignacego. Jego bliscy zaczną się tym martwić, kiedy dojdzie do tego jego dziwne zachowanie.