Barwy szczęścia, odcinek 3098: Kasia obmyśli rodzinne wakacje. Ale żaden z jej planów nie wypali

„Barwy szczęścia" odcinek 3098 - piątek, 20.12.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Kasia będzie pilnie potrzebować wakacji w serialu „Barwy szczęścia”

U Kasi bardzo wiele się wydarzy jeszcze przed przerwa wakacyjną. Przez swoich przyjaciół zostanie wciągnięta w ich prywatne rozgrywki – to całkiem częste w przypadku rozstających się par, kiedy jednakowo lubi się każdą ze stron, które przestały się dogadywać. Najpierw Regina (Kamila Kamińska) zwierzyła się jej z zauroczenia Justinem (Jasper Sołtysiewicz), a potem, kiedy Franek (Matusz Banasiuk) zrozumie, że Czapla naprawdę już go nie chce, pojawi się u Górki i to ją w 3097. odcinku serialu „Barwy szczęścia” obwini o rozpad małżeństwa z Łukaszem! Poprosi ją też, by przekonała Reginę do dania mu jeszcze jednej szansy. Górka najpierw odmówi, ale potem jednak spotka się z nią i przekaże prośbę męża. Tyle że Czapla zapewni ją, że zdania już nie zmieni.

W 3098. odcinku serialu „Barwy szczęścia” wakacyjne plany Kasi legną w gruzach

W 3098. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Sadowscy będą musieli zaplanować wakacje z Ksawerym. Łukasz spędzi cały sierpień z synem w Hiszpanii, a wcześniej Kasia pojedzie z nim w lipcu na Mazury. Górce będzie towarzyszyć siostra Agnieszka (Katarzyna Tlałka) i jej dzieci, a Mariusz (Rafał Cieszyński) ma do nich dojeżdżać w weekendy. Karpiuk z kolei zaplanuje dla siebie i Kasi romantyczną jesień tylko we dwoje w jakimś cudownym miejscu. Ale okaże się, że nici z planów obojga Sadowskich, bo nadchodzi katastrofa. Już niedługo Kasia potrąci w nocy samochodem… no właśnie, co? Będzie pewna, że zwierzę i pojedzie dalej, choć to dziwne, że nawet się nie zatrzyma, by się przyjrzeć swojej ofierze. Nazajutrz usłyszy, że w rowie znaleziono ciało Szymańskiego (Jacek Grondowy)...