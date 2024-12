Barwy szczęścia, odcinek 3099: Wyjazd Franka po rozstaniu z Reginą. Aldona i Borys doradzą przyjacielowi radykalny krok

"Barwy szczęścia" odcinek 3099 - czwartek, 2.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3099 odcinku "Barw szczęścia" Franek będzie świadomy, że stracił Reginę na zawsze. To małżeństwo nie ma dłużej sensu, a psuło się od dawna, co widzieli nie tylko sami zainteresowani. Sytuację wykorzystał Justin (Jasper Sołtysiewicz), który co prawda nie założył sobie z góry rozbicia Czapli związku, ale nie da się ukryć, że mocno przyłożył do tego rękę. To on był dla pianistki wsparciem, kiedy strażak ciągle przebywał w Bydgoszczy. Wpadał na krótki okres, a kiedy przyszedł temat możliwego powrotu do Warszawy, Regina zaczęła się wahać, czy w ogóle chce kontynuować tę relację. Już wiadomo, że z tego małżeństwa nic dalej nie wyjdzie.

Franek znajdzie schronienie u Grzelaków

Franek nie bardzo będzie miał gdzie się zatrzymać, więc w 3099 odcinku "Barw szczęścia" to Aldona z Borysem staną na wysokości zadania i przyjmą strapionego strażaka pod swój dach. Zresztą nie będzie wyjścia, bo załamany mężczyzna zacznie topić smutki w alkoholu. Kiedy kolejna próba rozmowy z Reginą nie wyjdzie, straci całą nadzieję i pewność siebie. Chociaż alkohol nie rozwiąże jego problemu, niestety to właśnie w tym sposobie znajdzie jedyne wyjście. Aldona z Borysem przyjmą zmęczonego i pijanego Franka do siebie, a noc strażak spędzi na kanapie. To nie będzie przyjemy czas dla wszyskich.

Wyjazd Franka. To koniec jego wątku w "Barwach szczęścia"

Zdradzamy, że w 3099 odcinku "Barw szczęścia" to właśnie Grzelakowie doradzą Frankowi wyjazd. Każdy przecież będzie świadomy, że wszelka szansa na ratowanie związku upadła. Regina będzie nieugięta i nie wróci do męża. Strażak też to powoli zrozumie, a Aldona z Borysem przekonają go, że może jedynym sposobem będzie wyjazd.

Doradzą mężczyźnie zdystansowanie się wobec całej sprawy i powrót do Bydgoszczy. Możliwe, że scenarzyści "Barw szczęścia" właśnie w ten sposób chcą urwać wątek Franka. Nie wiadomo nawet, czy mężczyzna pojawi się w dalszych odcinkach serialu w 2025 r.