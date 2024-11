Barwy szczęścia, odcinek 3098: Nowy ojciec dla Mateuszka? Sonia po wyjściu ze szpitala od razu zacznie umawiać się na randki!

Barwy szczęścia, odcinek 3086: Wyrok Aleksa! Syn Aldony zostanie skazany, ale to będzie dopiero początek jego koszmaru

"Barwy szczęścia" odcinek 3098 - piątek, 20.12.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3098 odcinku "Barw szczęścia" Sonia po wyjściu ze szpitala nie będzie tracić czasu i od razu umówi się na wieczorne spotkanie. Jej zachowanie wzbudzi niepokój Dominiki, która będzie zdania, że teraz powinna poświęcić całą uwagę synowi. Mateuszek bardzo tęskni za matką, a jej nagłe wyjścia mogą wpłynąć na jego poczucie bezpieczeństwa.

Randki Soni w 3098 odcinku "Barw szczęścia" jako przykrywa? Sebastian pełen podejrzeń!

Sebastian, obserwując poczynania Soni, zacznie mieć poważne wątpliwości co do jej intencji. W 3098 odcinku "Barw szczęścia" będzie podejrzewał, że Sonia wróciła do dawnego zajęcia i umawia się z klientami. Jego obawy nie będą bezpodstawne, zwłaszcza że Sonia będzie unikać rozmów na temat swojej pracy i planów na przyszłość.

Dominika, zaniepokojona sytuacją, postanowi porozmawiać z Sonią i dowiedzieć się, co naprawdę się dzieje. W 3098 odcinku "Barw szczęścia" ich rozmowa może przynieść nieoczekiwane rezultaty i wpłynąć na dalsze relacje między nimi. Czy Sonia rzeczywiście wróciła do prostytucji, czy może jej tajemnicze zachowanie będzie mieć inne wytłumaczenie?

Tajemnicza randka Soni w 3098 odcinku "Barw szczęścia"

W 3098 odcinku "Barw szczęścia" Sonia umówi się na randkę z tajemniczym mężczyzną i nie zdradzi zbyt wielu szczegółów. Po raz kolejny zostawi Mateuszka pod opieką Bloch-Kowalskich licząc, że i tym razem jak zawsze Dominika i Sebastian perfekcyjnie zaopiekują się jej dzieckiem. Czy randkowanie Soni będzie sposobem na stworzenie rodziny i znalezienie przyszywanego taty dla jej syna? Jakie intencje będzie mieć matka Mateuszka? Czy prawda wyjdzie na jaw i czy Sonia zdoła odbudować zaufanie bliskich? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki serialu.