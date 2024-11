Barwy szczęścia, odcinek 3098: Sonia wróci do prostytucji?! Sebastian i Dominika odkryją okrutną prawdę

Barwy szczęścia, odcinek 3082: Zapłakana Amelia przemówi Bożenie do rozsądku? Zadzwoni do niej i będzie błagać o kontakt z wnukiem - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3098 - piątek, 20.12.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Sonia wróci do prostytucji w 3098 odcinku "Barw szczęścia"?! Sebastian zacznie mieć bardzo poważne przypuszczenia, że kobieta znów wróciła do starych metod. Tym bardziej, że na jaw wyjdą nowe fakty z życia kobiety. Skupi się na sobie i swoim szczęściu oraz wygodzie, a zapomni o Mateuszku. Sebastian zacznie podejrzewać, że propozycja Dominiki padła właściwie tylko po to, by mieć blisko chłopczyka. Empatia to jedno, ale są też jakieś granice.

Sonia straci dach nad głową?

W kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" Kowalscy odkryją, że Sonia od kilku miesięcy nie płaci za wynajem mieszkania. To wyda się dziwne, bo przecież obiecywała, że ma wszystko pod kontrolą. Dominika z Sebastianem dowiedzą się jeszcze, że jeśli zachowanie kobiety się nie zmieni, straci dach nad głową! Dominika bardzo zmartwi się o przyjaciółkę, a tym bardziej o małego Mateuszka. Co wyprawia skołowana mama chłopca? Będzie jeszcze gorzej!

Podejrzane zachowanie Sonii w 3098 odcinku "Barw szczęścia". Wróci do prostytucji?

Szala goryczy przeleje się w 3098 odcinku "Barw szczęścia", kiedy Dominika usłyszy o kolejnym wyjściu przyjaciółki. Sonia pochwali się, że umówiła się na randkę. Żona Sebastiana uzna, że młoda mama powinna więcej czasu poświęcić dla Mateuszka, a nie tylko dla mężczyzn... W tym momencie Sebastian połączy fakty i skojarzy, że kobieta prawdopodobnie wróciła do prostytucji! Czy tak właśnie będzie? To się wkrótce okaże. Wybory Soni mogą sprowadzić poważne kłopoty na małego Mateuszka oraz Kowalskich, którzy usilnie starają się pomóc.