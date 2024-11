Barwy szczęścia, odcinek 3096: Sonia i Mateuszek zamieszkają u Dominiki i Sebastiana! To spowoduje poważny kryzys - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3082: Zapłakana Amelia przemówi Bożenie do rozsądku? Zadzwoni do niej i będzie błagać o kontakt z wnukiem - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3096 - środa, 18.12.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3096 odcinku "Barw szczęścia" Dominika po raz kolejny pokaże, że ma wielkie serce. Po trudnych przeżyciach, jakie dotknęły Sonię, i jej pobycie w szpitalu, Dominika zdecyduje się zaproponować jej oraz małemu Mateuszkowi zamieszkanie u niej i Sebastiana. To rozwiązanie wydaje się idealne - Sonia odzyska stabilizację, a jej syn znajdzie bezpieczne miejsce do życia.

W 3096 odcinku "Barw szczęścia" Sonia z wdzięcznością przyjmie propozycję przyjaciółki. Dla niej i dla Mateuszka będzie to szansa na nowy początek. Jednak od samego początku wszystko nie będzie wyglądało tak różowo, jak mogłoby się wydawać.

Przeprowadzka Soni i Mateuszka do Kowalskich w 3096 odcinku "Barw szczęścia” Sebastian będzie wściekły?

W 3096 odcinku "Barw szczęścia" to Sebastian okaże się największym przeciwnikiem decyzji Dominiki. Choć na pozór zgodzi się na to, by Sonia i Mateuszek zamieszkali w ich domu, wewnętrznie nie będzie mógł pogodzić się z tym pomysłem. Jego zdaniem Dominika kieruje się czymś więcej niż tylko współczuciem. Sebastian zacznie podejrzewać, że ukochana przywiązała się do Mateuszka do tego stopnia, że nie chce rozstawać się z chłopcem.

W 3096 odcinku "Barw szczęścia" te przypuszczenia wywołają poważne napięcia między parą. Sebastian poczuje się odsunięty na boczny tor, a jego zazdrość i frustracja będą narastały. Dla Dominiki, która chciała pomóc przyjaciółce, taka reakcja ukochanego będzie kompletnie niezrozumiała.

Kryzys w związku Dominiki i Sebastiana pogłębi się przez Sonię?

Wspólne zamieszkanie w 3096 odcinku "Barw szczęścia" stanie się katalizatorem dla konfliktu między Dominiką a Sebastianem. Drobne sprzeczki szybko przerodzą się w otwarte kłótnie. Sebastian zacznie otwarcie wyrażać swoje zdanie, podważając decyzję Dominiki. Co więcej, Sonia, chcąc nie chcąc, znajdzie się w samym centrum tego konfliktu.

W 3096 odcinku "Barw szczęścia" Sonia zauważy napięcie między Dominiką a Sebastianem i poczuje się winna. Nie będzie chciała być powodem ich problemów. Z kolei Dominika nie pozwoli, by Sonia i Mateuszek zostali bez dachu nad głową, co jeszcze bardziej rozwścieczy Sebastiana.