Barwy szczęścia, odcinek 3094: Kodur przyciśnie wspólnika Zaborskiego! Bandyta Żyłka wyda Rafała? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3094 - poniedziałek, 16.12.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Nie tylko policjantom Bruno w 3094 odcinku "Barw szczęścia" będzie zawdzięczał życie! Po brutalnym napadzie na parkingu leśnym, pobiciu do nieprzytomności i próbie zabójstwa, Stański z objawami wstrząsu mózgu wyląduje w szpitalu, a w tym czasie Marcin Kodur rozprawi się z Żyłką i Rafałem Zaborskim. Od innego osadzonego w więzieniu, Nowaka (Grzegorz Kowalczyk), policja dowie się, że wyrok śmierci na Bruna wydał nie kto inny, tylko Zaborski. Ale tę wersję wydarzeń będzie mógł potwierdzić tylko Żyłka.

Żyłka przesłuchiwany przez Kodura w 3094 odcinku "Barw szczęścia"

Kodur w 3094 odcinku "Barw szczęścia" przyciśnie wysłannika Rafała, by zeznawał przeciwko Zaborskiemu. - Kto zlecił zabójstwo Brunona Stańskiego? - zapyta wprost Żyłkę, doskonale wiedząc o tym, że to robota największego wroga Bruna, który poprzysiągł mu zemstę nie tylko za to, że trafił przez niego do więzienia, ale także za odebranie mu Karoliny (Marta Dąbrowska).

Zaborski pogrąży Żyłkę zeznaniami w 3094 odcinku "Barw szczęścia"?

Naciski Kodura w 3094 odcinku "Barw szczęścia" nie zadziałają na Żyłkę, który przecież dostał od Zaborskiego dużo pieniędzy i szanse na nowe życie gdzieś w tropikach, jeśli zachowa milczenie i będzie go krył. Ale Marcin będzie miał w zanadrzu jeszcze jednego asa. Wezwie bowiem na przesłuchanie Zaborskiego, którego zeznaniami obciąży Nowak. Wystarczy jedno pytanie, by Rafał doszczętnie pogrążył Żyłkę.

-Znasz go? - usłyszy Zaborski od Kodura, który w 3094 odcinku "Barw szczęścia" pokaże mu zdjęcie Żyłki i zrobi wszystko, by obaj bandyci kolejne lata swojego życia spędzili za kratkami więziennej celi.