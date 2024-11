Barwy szczęścia, odcinek 3075: Lekarz zlituje się nad Mateuszkiem! Wizyta w szpitalu będzie pełna łez - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3075 - wtorek, 19.11.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3075 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Dominika postanowi uczcić Dzień Matki w wyjątkowy sposób, zabierając Mateuszka do szpitala, by odwiedził swoją mamę. Chłopiec, pełen nadziei i tęsknoty, przygotuje dla Soni bukiet kwiatów, chcąc sprawić jej radość w tym trudnym czasie. Jednak na miejscu napotkają przeszkodę - lekarz, zaniepokojony stanem pacjentki, nie będzie skłonny do udzielenia zgody na odwiedziny.

Lekarz nie wpuści Mateuszka do matki? Stan Soni w 3075 odcinku serialu "Barwy szczęścia" wzbudzi obawy

Stan zdrowia Soni w 3075 odcinku serialu "Barwy szczęścia" będzie daleki od stabilnego. Po serii badań i wyczerpujących procedur medycznych, jej organizm będzie osłabiony, a lekarze zaniepokojeni jej kondycją. Dlatego też medyk początkowo odmówi Dominice i Mateuszkowi możliwości spotkania z pacjentką, obawiając się, że emocje związane z wizytą mogą negatywnie wpłynąć na jej stan.

- Panie doktorze, możemy wejść na chwileczkę? - Proszę pani, pani przyjaciółka miała dziś kilka badań. - Tak, ale my tylko na 15 minut. Dziś jest Dzień Mamy. - Tak wiem, ale Pani Sonia jest w trudnym stanie psychicznym. - Tak, dlatego ja przyszłam z jej synkiem. Ja myślę, że jego obecność dobrze na nią wpłynie. - Pytanie, jak wpłynie na dziecko. - Panie doktorze, proszę. Mateuszek ma dla niej niespodziankę. - Dobrze, tylko nie za długo.

Lekarz wymięknie. Wyjątkowe spotkanie w szpitalu w 3075 odcinku serialu "Barwy szczęścia"

Widok małego Mateuszka z bukietem kwiatów w ręku poruszy jednak serce lekarza. Zrozumie on, jak ważne dla obojga, matki i syna będzie to spotkanie, zwłaszcza w tak szczególnym dniu. Po krótkiej rozmowie z Dominiką, w której ta przekona go o pozytywnym wpływie wizyty na stan psychiczny Soni, lekarz zgodzi się na krótkie odwiedziny. Ta decyzja pozwoli na wzruszające spotkanie, pełne łez i emocji.