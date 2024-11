Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3071: Szokujące kłamstwo Dominiki! Mateuszek nie dowie się, że Sonia walczy o życie! - ZDJĘCIA

W 3071 odcinku serialu "Barwy szczęścia" dojdzie do poruszającego i jednocześnie dramatycznego momentu, który zszokuje fanów. Dominika (Karolina Chapko) nie będzie w stanie powiedzieć Mateuszkowi (Filip Kowalewicz) prawdy o stanie zdrowia jego matki, Soni (Weronika Nockowska). Sonia, zmagająca się z ciężkimi powikłaniami po operacji, znajdzie się w stanie krytycznym, a Dominika zdecyduje się na kłamstwo, by oszczędzić chłopcu cierpienia. Mały Mateuszek w 3071 odcinku serialu "Barwy szczęścia" zostanie z Sebastianem (Marek Krupski), który pocieszy go na swój sposób, choć nie będzie to łatwe zadanie. Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!