Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3047: Sonia porzuci Mateuszka! Znów odda syna do Dominiki i Sebastiana - ZDJĘCIA

Mateuszek (Filip Kawalerowicz) w 3047 odcinku "Barw szczęścia" wróci na stałe do Dominiki (Karolina Chapko) i Sebastiana (Marek Krupski)? Sonia (Weronika Nockowska) zacznie zachowywać się coraz bardziej niepokojąco, a do tego poprosi Kowalskich, aby ponownie zajęli się jej synem, i to na dłużej! Czy samotna matka planuje ucieczkę i porzucenie Mateuszka? Wszystko na to wskazuje! W 3047 odcinku "Barw szczęścia" Sonia spakuje całą torbę rzeczy syna i przekaże ją w ręce Dominiki. Czy to oznacza koniec jej roli jako matki? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz naszą GALERIĘ ZDJĘĆ!