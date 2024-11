Barwy szczęścia, odcinek 3071: Regina ulegnie Justinowi! Po gorącym pocałunku wyzna Frankowi, że chce żyć bez niego! - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3076: Hubert nie pozwoli, żeby Marysia rozdzieliła go z Asią. Na imprezie u Pyrków nastąpi przełom? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3071 - środa, 13.11.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3071 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Regina przypadkowo spotka się z Justinem, a ich spotkanie zmieni się w pełen emocji i pasji moment, którego żadne z nich się nie spodziewało. Justin, oczarowany i wciąż zakochany w Reginie, nie powstrzyma swoich uczuć i wyzna jej miłość wprost. Zaskoczona Czapla, zamiast trzymać emocje na wodzy, odda się uczuciom i pocałuje Justina. To, co miało być tylko chwilą zapomnienia, zmieni jej spojrzenie na jej relację z Frankiem.

Zdradzamy, że w 3071 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Regina nie będzie w stanie przestać myśleć o swoim kochanku, który nie tylko ją uwodzi, ale sprawia, że zaczyna czuć się wolna i szczęśliwa.

Franek w 3071 odcinku "Barw szczęścia" załatwi sobie pracę w Warszawie! Regina nie będzie zadowolona

Gdy emocje po spotkaniu z Justinem jeszcze nie opadną, w 3071 odcinku serialu "Barwy szczęścia" na horyzoncie pojawi się Franek z niespodziewaną wiadomością! Mężczyzna obwieści Reginie, że ma dobrą nowinę - przenosi się na stałe do Warszawy, co oznacza, że od teraz będą mogli być razem każdego dnia. Dla Reginy, która od dłuższego czasu oswoiła się z jego nieobecnością i zakochała w Justinie, te wieści nie okażą się jednak tak radosne. Wręcz przeciwnie, będzie to dla niej sygnał, że czas powiedzieć Frankowi prawdę o swoich uczuciach i odważnie postawić krok naprzód?

Regina woli życie bez Franka? W 3071 odcinku "Barw szczęścia" wyzna mu, że bez niego jest jej lepiej

W 3071 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Regina zbierze się na odwagę i wyzna Frankowi, że jej życie jest teraz pełniejsze bez niego. Bolesne wyznanie nie będzie jednak tożsame z tym, co tak naprawdę Regina czuje do Justina. Kobieta nie przyzna się mężowi do romansu i wciąż będzie udawać, że zależy jej na małżeństwie z Frankiem…

- Regina ty mówisz serio? Naprawdę nie zauważasz, ile dla was robię? - Zauważam. Nie ma cię dokładnie wtedy, kiedy ciebie potrzebuję. - Nie ma to dla ciebie znaczenia, że chce przyjąć niższe stanowisko, żeby być bliżej was? - Rany, przestań ściemniać... - Regina, jesteś nie fair. Kochanie zawsze byliście dla mnie najważniejsi. - Byliśmy! Jak dla mnie możesz sobie jechać do tej Bydgoszczy. Możesz sobie robić tam, co chcesz i jeśli chodzi o mnie, możesz nawet nie wracać. - Co to znaczy? - To znaczy, że przyzwyczaiłam się do tego, że ciebie nie ma i tak jest już lepiej.