Barwy szczęścia, odcinek 3073: Ucieczka Justina! Nie będzie mógł patrzeć na Reginę z Frankiem - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3073 - piątek, 15.11.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3073 odcinku "Barw szczęścia" Regina postanowi ratować swoje małżeństwo z Frankiem. Tym bardziej, że Falkowski wróci na dobre do Warszawy, przez co jej spotkania z Justinem i tak będą utrudnione, dlatego Czapla raz na zawsze zdecyduje się z nich zrezygnować. Mimo tego, że myślami będzie wyłącznie przy Skotnickim, który także nie pogodzi się z jej decyzją i nie będzie mógł dłużej patrzeć, jak jego ukochana marnuje się w nieudanym związku. Dlatego w 3073 odcinku "Barw szczęścia" zdecyduje się wylecieć na Islandię, aby choć na chwilę odciągnąć od tego myśli, a może i nawet odkochać się w Reginie!

Patryk przejrzy Justina w 3073 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3073 odcinku "Barw szczęścia" Justin skontaktuje się z Patrykiem (Konrad Skolimowski) i poprosi go, aby odwiózł go na lotnisko. Jezierski będzie zszokowany nagłym wyjazdem Skotnickiego, który do ostatniej chwili będzie robił dobrą minę do złej gry. Ale przyjaciela wcale nie zdoła oszukać!

- A co to za akcja z lotniskiem? Dokąd się wybywa? - zainteresuje się Patryk.

- A taki survival na Islandii - przyzna Justin.

- No to z polotem. Dlaczego ty się nie chwaliłeś? - zdziwi się Jezierski.

- Wiesz co, tak na spontanie. Na ostatnią chwilę... Raz się żyje. Tam mnie jeszcze nie było - wyjaśni Skotnicki, ale przyjaciel w 3073 odcinku "Barw szczęścia" wcale mu w to nie uwierzy - Kogo ty chcesz oszukać?

- W sumie to chyba samego siebie - przyzna w końcu biznesmen.

Wyjazd Skotnickiego w 3073 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3073 odcinku "Barw szczęścia" Patryk będzie zszokowany decyzją Justina. Tym bardziej, iż nie będzie świadomy, że przyjaciel tak bardzo zakochał się w Reginie. I to nawet mimo tego, że ich związek nie będzie miał żadnych szans!

- Tak cię wzięło na tą Reginę, że uciekasz? - spyta Patryk.

- A co mam robić? Patrzeć bezczynnie, jak ona sobie życie marnuje w nieudanym małżeństwie? - odpowie pytaniem na pytanie Justin.

- A co ty myślisz, że jak wrócisz, to ona się na ciebie rzuci? - zacznie ironizować Jezierski.

- Zyskam dystans, minie trochę czasu - uzna Skotnicki, ale jego przyjaciel będzie innego zdania - Stary, ale to się już ciągnie i ciągnie. Wybacz mi, ale nie wierzę to. Nic z tego nie będzie...

W tym momencie w 3073 odcinku "Barw szczęścia" Skotnicki ostro się wkurzy, ale niewiele tym zdziała. Podobnie z resztą jak Patryk, który w końcu także uzna, że wyjazd przyjaciela to dobry pomysł!

- A ty potrafisz tylko krytykować? Czy masz jakiś lepszy pomysł? - zdenerwuje się Justin.

- A co ty myślałeś, że ona rzuci dla ciebie męża? Co ty możesz jej dać? - zakpi z niego Patryk.

- Miłość, taką prawdziwą - przyzna rozmarzony, czym aż rozbawi swojego przyjaciela - Ale życia też jej nie chce rozwalić...

- Wiesz co, może faktycznie uciekaj przed tym pięknym latem na Islandię. Może coś wymyślisz Romeo - "poradzi" mu Jezierski.

- Śmiej się, śmiej, ale serio muszę coś zrobić, bo po prostu zwariuje - przyzna Skotnicki, po czym doda już do siebie - Może faktycznie mi przejdzie, jak przewietrzę głowę...