Barwy szczęścia, odcinek 3069: Cezary zniknie po ustaleniu daty ślubu z Natalią! Wróci do Indii, ale już bez niej - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3069 - poniedziałek, 11.11.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3069 odcinku "Barw szczęścia" Cezary wróci do Indii tuż po tym jak uda mu się odzyskać Natalię i ponownie z nią zaręczyć. Zdradzamy, że Zwoleńska zdecyduje się zakończyć ich związek, gdyż nie zdoła znieść myśli, iż Sofia (Valeri Guliaieva) znów byłaby obecna w ich życiu za sprawą dziecka z Rawicza. Ale ostatecznie zmieni zdanie i po przylocie ukochanego do Polski postanowi dać mu jeszcze jedną szansę, którą Cezary natychmiast wykorzysta. I to nie tylko przez to, że znów oświadczy się Natalii, ale także, że w 3069 odcinku "Barw szczęścia" zabierze ją do Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie wspólnie w końcu wybiorą termin swojego ślubu i od razu załatwią wszelkie formalności.

Natalia i Cezary zdecydują się na podwójny ślub w 3069 odcinku "Barw szczęścia"!

I już w 3069 odcinku "Barw szczęścia" narzeczeni pochwalą się radosną nowiną swoim bliskim. Jako pierwsza o wszystkim dowie się Małgorzata (Adrianna Biedrzyńska), której o ślubie Natalii i Cezarego powie Lea. I oczywiście ogromnie się ucieszy w przeciwieństwie do Józefiny, którą w 3069 odcinku "Barw szczęścia" o wszystkim zawiadomi jej syn. Wówczas Rawiczowa postanowi za wszelką cenę do tego nie dopuścić i już zacznie knuć kolejną intrygę. Tym bardziej, w świetle powrotu Cezarego do Indii, który nastąpi tuż po uroczystej 5. rocznicy ślubu Małgorzaty i Jerzego (Bronisław Wrocławski), w czasie której jak podaje swiatseriali.interia.pl narzeczeni zdecydują się na podwójny ślub z Malwiną (Joanna Gleń) i Hermanem (Maciej Raniszewski)!

- Może zrobimy podwójny ślub? - zaproponuje im Natalia.

- Nie chcemy wchodzić wam w paradę - uzna Malwina.

- Jak dla mnie w porządku. W grupie raźniej - przyzna Cezary.

Rawicz wróci do Indii bez Zwoleńskiej w 3069 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale radość podwójnych narzeczonych w 3069 odcinku "Barw szczęścia" wcale nie potrwa długo! A to dlatego, że tuż po imprezie u Marczaków i załatwieniu wszelkich formalności, związanych ze ślubem, Cezary będzie musiał wrócić do Indii, gdzie przecież wciąż będzie miał pracę. Ale tym razem już bez Natalii, która zdecyduje się zostać w Polsce, aby ratować swoją kancelarię, która mocno ucierpi na aferze łapówkowej, spowodowanej przez zastępującego ją i chorego Klemensa (Sebastian Perdek), Szczepana Krajewskiego. I gdy w 3069 odcinku "Barw szczęścia" Zwoleńska będzie zajmować się gaszeniem tego ognia, to do akcji znów wkroczy Rawiczowa, która znów zacznie jątrzyć! Czy tym razem osiągnie swój cel? Przekonamy się już niebawem!

