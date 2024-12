Barwy szczęścia, odcinek 3100: Dominika i Sebastian nie zdołają uratować Soni przed Stefaniakiem! Zamieszka z kochankiem i dopiero wtedy pozna jego prawdziwą twarz

"Barwy szczęścia" odcinek 3100 - piątek, 3.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3100 odcinku "Barw szczęścia" Sonia w końcu się odnajdzie i wróci do mieszkania Kowalskich po swojej randce ze Stefaniakiem, który kompletnie zawróci jej w głowie! Do tego stopnia, że wspólnie z Mateuszkiem postanowi się do niego przeprowadzić, czym kompletnie zszokuje małżonków. I choć nie będą mieli oni pojęcia, że chodzi o tego Roberta, który o mało nie zniszczył "Feel Good", to i tak będą zdania, że powinna najpierw lepiej poznać swojego kochanka niż zdecyduje się z nim zamieszkać. A już w szczególności ze względu na syna! Ale jak podaje swiateraili.interia.pl zaślepiona Sonia w 3100 odcinku "Barw szczęścia" w ogóle nie będzie chciała ich słuchać!

- Czy wy nie rozumiecie, że spotkałam swoją drugą połówkę? - wyrzuci im wściekła Sonia.

Sonia zdecyduje się zamieszkać z Robertem na przekór Dominice i Sebastianowi w 3100 odcinku "Barw szczęścia"!

Tym bardziej, że w 3100 odcinku "Barw szczęścia" uzna, że w jej sytuacji będzie to najlepsze rozwiązanie, gdyż po stracie pracy i tak nie będzie miała, gdzie mieszkać. A że nie będzie chciała dłużej siedzieć Kowalskim na głowie, to postanowi zamieszkać z nowym kochankiem, gdyż nie będzie jej stać na nic lepszego!

- I tak musiałabym coś wynająć - doda, po czym da małżonkom jasno do zrozumienia, że nie zmieni zdania.

Ale takim tłumaczeniem w 3100 odcinku "Barw szczęścia" wcale nie przekona Sebastiana. Tym bardziej, iż będzie przekonany, że nie działa ona racjonalnie, a jedynie pod wpływem emocji, przez co może skrzywdzić swojego syna.

- Widziała faceta kilka razy w życiu... Powinna poznać go lepiej, a ona... jak pierwsza naiwna, leci jak ćma do świecy. Niech się spotykają, niech zostanie u niego na noc, niech ma tam nawet swoją szczoteczkę do zębów, ale zamieszkać razem z marszu? - zmartwi się Sebastian, ale i tak nie zdoła jej powstrzymać, gdyż Sonia i Mateuszek już będą gotowi do przeprowadzki - Mam nadzieję, że się nie gniewacie... Tyle dla nas zrobiliście, naprawdę to doceniam, ale czas na zmiany!

Stefaniak zacznie manipulować Sonią w 3101 odcinku "Barw szczęścia"!

I tym samym w 3100 odcinku "Barw szczęścia" Sonia i Mateuszek wyprowadzą się od Dominiki i Sebastiana i zamieszkają wspólnie z Robertem, wobec którego małżonkowie wcale się nie pomylą! A to dlatego, że Stefaniakowi faktycznie nie będzie zależało na niej, a tylko na tym, aby zemścić się na Dominice i ostatecznie doprowadzić "Feel Good" do upadku! I już w 3101 odcinku "Barw szczęścia" zacznie nią manipulować!

- On porusza się na wózku... więc pewnie nie może mieć dzieci… I dlatego chcą zagarnąć Matiego dla siebie - zasugeruje jej Robert.

- Ale oni chcą adoptować dziecko… - przyzna Sonia.

- A po co, skoro mają pod ręką takiego fajnego chłopaka?… Wiesz, czego oni chcą? Kontroli! Im chodzi o to, żeby trzymać rękę na pulsie, a we właściwym momencie, gdyby ci się noga powinęła, sięgnąć nią po Matiego… Świat to trudne miejsce dla tak dobrych ludzi jak ty. Ale ja nie dam ci zrobić krzywdy… - "ostrzeże" ją Stefaniak.