Barwy szczęścia, odcinek 3099: Sonia zniknie po randce ze Stefaniakiem! Potwierdzą się najgorsze podejrzenia Dominiki i Sebastiana? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3099 - czwartek, 2.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Randka Soni z nowym ukochanym w 3099 odcinku "Barw szczęścia" przedłuży się na całą noc i następny poranek! Zamiast wrócić do Mateuszka jak przystało na kochającą, troskliwą matkę, nieodpowiedzialna Sonia, która nie ma ani pracy, ani mieszkania, a do tego dopiero co walczyła o życie w szpitalu, będzie się zabawiała ze swoim "wybrankiem".

W 3099 odcinku "Barw szczęścia" nie wyda się, że kochankiem Soni jest Robert Stefaniak

Tożsamość kochanka Soni w 3099 odcinku "Barw szczęścia" jeszcze będzie tajemnicą. Była prostytutka nie pochwali się Dominice, że jej facet nazywa się Robert Stefaniak. Może gdyby to zrobiła, Kowalscy w porę ostrzegliby Sonię przed bezwzględnym, brutalnym potworem, który znęcał się nad swoją poprzednią dziewczyną, Wandą Halicką (Beata Fido).

Mimo obietnic Sonia w 3099 odcinku "Barw szczęścia" nie wróci po randce do domu. Dominika i Sebastian zaczną się poważnie o nią martwić. Aż dostaną wiadomość, że po nocy z ukochanym zostanie z nim jeszcze jakiś czas. - Pisze, że będzie rano, a gdzie niby jest? Zapomniała o własnym synu! - wścieknie się Sebastian, a Dominika jak zawsze będzie broniła przyjaciółki.

- Zakochani czasu nie liczą...

Renata w 3099 odcinku "Barw szczęścia" podejrzewała Sonię o najgorsze!

Po raz kolejny Dominika w 3099 odcinku "Barw szczęścia" zaopiekuje się Mateuszkiem, zaprowadzi go do przedszkola, ale w Feel Good nie da jej spokoju to, co się dzieje z Sonią. - Wczoraj poszła na randkę i nie ma jej do tej pory...

- Myślisz, że wróciła do prostytucji? - zapyta Renata (Anna Mrozowska), która też będzie podejrzewała Sonię o najgorsze.

A kiedy w 3099 odcinku "Barw szczęścia" Sonia wreszcie wróci do Kowalskich, ogłosi im, że przeprowadzi się razem z Mateuszkiem do Roberta, którego dopiero co poznała w szpitalu. Nie zważając na to, że jej syn nie zna tego człowieka i może nie być gotowy na taką zmianę w życiu.