Barwy szczęścia, odcinek 3066: Wielki pożar w Brzezinach! Oskarżony o podpalenie Mariusz trafi do więzienia? - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3063: Natalia wróci z Indii! Klemens sprowadzi ją do Warszawy z istotnego powodu

Barwy szczęścia, odcinek 3074: Bożena przed rozwodem wynajmie prawniczkę lepszą od Klemensa. Bruno straci prawa do Tadzia?

Barwy szczęścia, odcinek 3064: Tragiczne spotkanie Asi z kuratorem! Przez problemy w kancelarii straci prawo do opieki nad Emilem? - ZDJĘCIA, WIDEO

"Barw szczęścia" odcinek 3066 - środa, 6.11.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3066 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Brzeziny zmienią się w scenę grozy! W ogromnym pożarze, który wybuchnie nagle i niespodziewanie, doszczętnie spłonie magazyn Mariusza, pełen nielegalnych odpadów. Kto tak naprawdę będzie stać za tą tragedią? Gdy Weronika (Maria Świłpa), dziennikarka z "Szoku" pojawi się na miejscu zdarzenia, usłyszy szokujące słowa sąsiada, Szymańskiego (Jacek Grondowy). Jego zdaniem, to podobno sam Mariusz podłożył ogień, by zatrzeć ślady! Czy rzeczywiście taka okaże się prawda?

Wielki pożar w Brzezinach w 3066 odcinku "Barw szczęścia". Kto podłoży ogień?

Wieś Brzeziny ogarnie chaos, gdy w 3066 odcinku serialu "Barwy szczęścia" płomienie zniszczą kontrowersyjne składowisko śmieci Mariusza, które od dawna wzbudzało podejrzenia wśród mieszkańców. Jednak teraz, gdy ogień strawi wszystkie dowody, a nielegalne odpady zamienią się w popiół, pojawi się pytanie, kto tak naprawdę stoi za tą katastrofą? Czy to Mariusz, próbujący ukryć swoje grzechy? Szymański, jego sąsiad, z łatwością oskarży ukochanego Kasi (Katarzyna Glinka) o celowe podpalenie, twierdząc, że rolnik działał na własną rękę, by zatrzeć ślady swojej nielegalnej działalności.

Weronika z "Barw szczęścia" nagłośni sprawę Mariusza w "Szoku"

W 3066 odcinku serialu "Barwy szczęścia" na miejscu zdarzenia zjawi się sprytna dziennikarka z "Szoku", Weronika, która od razu zacznie zbierać gorące plotki na temat strażaka. Gdy dowie się od Szymańskiego, że to podobno Mariusz był odpowiedzialny za wybuch pożaru, nie będzie czekać długo, by wykorzystać tę sensację i podsycić emocje wśród mieszkańców.

Mariusz trafi do więzienia w 3066 odcinku "Barw szczęścia"? Kodur będzie uważał go za winnego!

Mariusz w 3066 odcinku serialu "Barwy szczęścia" stanie w obliczu poważnych oskarżeń o podpalenie własnego magazynu. Podkomisarz Marcin Kodur (Oskar Stoczyński), prowadzący śledztwo w tej sprawie, będzie miał powody, by podejrzewać Mariusza o celowe działanie.

Wcześniejsze odkrycie nielegalnego składowiska odpadów w magazynie Mariusza oraz jego zaangażowanie w akcję gaśniczą jako strażak ochotnik wzbudzą wątpliwości śledczego co do jego niewinności. Czy Mariusz trafi do więzienia w 3066 odcinku serialu "Barwy szczęścia"? Tego z pewnością dowiemy się wkrótce!