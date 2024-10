Barwy szczęścia

Barwy szczęściam odcinek 3074: Kasia i Mariusz przełamią rutynę! Dzięki przeprowadzce odkryje w sobie nową pasję - ZDJĘCIA

W 3074 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Kasia (Katarzyna Glinka) przełamie swoją rutynę, włączając się w życie wiejskiej społeczności! Zainspirowana ciepłym przyjęciem przez miejscowych, Górka (Katarzyna Glinka) zdecyduje się dołączyć do lokalnego zespołu ludowego, gdzie nauka tradycyjnych tańców stanie się dla niej okazją do odkrycia nowych pasji. W 3074 odcinku Barw szczęścia" Kasia jeszcze bardziej zbliży się do Mariusza (Rafał Cieszyński) i to właśnie z nim przetestuje się w nowej roli. Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz nasze ZDJĘCIA z tych scen!