Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3041: Kasia wreszcie wyzna Ksaweremu prawdę o Mariuszu! Syn nie pogodzi się z nowym związkiem matki?

W 3041 odcinku "Barw szczęścia" Kasia (Katarzyna Glinka) w końcu zdecyduje się na wyjawienie prawdy synowi o swoim związku z Mariuszem (Rafał Cieszyński), co może doprowadzić do dramatu w rodzinie Sadowskich. Ksawery (Bartosz Gruchot) od dłuższego czasu żył w nadziei, że jego rodzice jeszcze się pogodzą, ale wiadomość o nowym mężczyźnie w życiu matki na pewno go zaboli. W 3041 odcinku "Barw szczęścia" relacja między matką a synem zostanie wystawiona na ciężką próbę! Czy Ksawery zdoła pogodzić się z tym, że Kasia nie wróci do Łukasza (Michał Rolnicki)?