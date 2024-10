Barwy szczęścia, odcinek 3057: Szczepan zawstydzi Małgorzatę! Asia wpadnie w panikę i ucieknie z pokoju – ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3057 - środa, 23.10.2024, o godz. 20.05 w TVP

Szczepan w 3057 odcinku "Barw szczęścia" zdecyduje, że dłużej już nie może czekać na powrót Malwiny. Mecenas Krajewski, z każdym dniem coraz bardziej przytłoczony obowiązkami, nie będzie w stanie poradzić sobie z obsługą kancelarii bez wsparcia. Co więcej, w rozmowie z Małgorzatą odważy się wyrazić swoje zniecierpliwienie. Zamiast zajmować się kluczowymi sprawami prawniczymi, Szczepan zostanie zmuszony do odbierania telefonów, organizowania spotkań i szukania dokumentów, co zacznie go doprowadzać do granic wytrzymałości.

W 3057 odcinku "Barw szczęścia" Szczepan wprost zakomunikuje Małgorzacie, że dłużej nie da rady. Będzie potrzebował pomocy na już, a to oznacza jedno - zatrudnienie nowej asystentki! Sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Szczepan dowie się, że Asia Sokalska, w tajemnicy ukończyła kurs zarządzania sekretariatem. To całkowicie zmieni jego perspektywę i postanowi wykorzystać jej nowo nabyte umiejętności, oferując jej stanowisko osobistej asystentki.

Szczepan postawi Małgorzatę pod ścianą w 3057 odcinku "Barw szczęścia"! Walka o nową asystentkę

Małgorzata od samego początku nie będzie zadowolona z pomysłu Szczepana. W 3057 odcinku "Barw szczęścia" kobieta będzie próbowała przekonać Krajewskiego, że Malwina już wkrótce wróci do pracy, a pełnoetatowa asystentka będzie zupełnie niepotrzebna. Małgorzata będzie trzymała się kurczowo przekonania, że sytuacja Malwiny to tylko przejściowy problem, i każda rozmowa na temat jej zastąpienia będzie dla niej trudna do zaakceptowania.

W 3057 odcinku "Barw szczęścia" Małgorzata powie wprost, że Malwina wróci szybciej niż myślą, ale Szczepan nie uwierzy w jej zapewnienia. To właśnie w tej chwili atmosfera w kancelarii stanie się wyjątkowo napięta. Szczepan, mając na względzie dobro swoje i kancelarii, nie będzie w stanie dłużej czekać, a presja codziennych obowiązków zmusi go do działania. Sokalska, choć w teorii doskonale przygotowana do roli asystentki, zacznie odczuwać coraz większe wątpliwości, widząc, że jej awans może wywołać poważny konflikt. Czy Asia naprawdę zgodzi się na tę propozycję, wiedząc, że Malwina ma wrócić?

Sokalska w panice w 3057 odcinku "Barw szczęścia". Ucieknie z pokoju?

Jednak to, co nastąpi w dalszej części rozmowy, zupełnie zaskoczy wszystkich. W 3057 odcinku "Barw szczęścia" Asia Sokalska nie wytrzyma presji, jaka na niej ciąży, i w pewnym momencie postanowi opuścić pomieszczenie. Szczepan będzie próbował przekonać ją, że to najlepsze rozwiązanie zarówno dla niej, jak i dla kancelarii, ale jej panika będzie tak silna, że ta nie będzie chciała być świadkiem tej rozmowy.

- Pani Małgosiu, ta sytuacja już dawno przestała być chwilowa. - No tak, ale inaczej się umawialiśmy… - Owszem, ale nieobecność pani Malwiny znacznie się przedłuża, a ja bez pomocy w sekretariacie jestem jak bez ręki. - Zamiast robić swoją robotę, odbieram telefony. - Malwina czuje się coraz lepiej, już niedługo wyzdrowieje. - Niech mi pani wybaczy szczerość, ale ja tak dłużej nie pociągnę ani jednego dnia. - Niezręcznie słuchać mi tej rozmowy. Dokończcie ją proszę sami, a ja i tak nie chcę tej umowy.