Barwy szczęścia, odcinek 3057: Szczepan awansuje Asię na ważne stanowisko! Dawni kochankowie będą jeszcze bliżej siebie

"Barwy szczęścia" odcinek 3057 - środa, 23.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Ukończony pomyślnie kurs dla sekretarek okaże się strzałem w dziesiątkę! Dzięki temu, Asia będzie mogła bardziej spełniać się zawodowo, ponieważ już w 3057 odcinku "Barw szczęścia" ukochana Huberta dostanie awans! Co prawda, Sokalska kurs ukończy w tajemnicy przed wszystkimi, jednak gdy prawda wyjdzie na jaw mecenas Krajewski niemalże z miejsca postanowi dać jej awans.

W 3057 odcinku "Barw szczęścia" były chłopak Asi, mecenas Krajewski zaproponuje jej stanowisko jego osobistej asystentki w kancelarii. Tak rozwój sytuacji bardzo przypadnie do gustu Asi, która już od dłuższego czasu zmagała się z niską samooceną i ogromną chęcią zmiany pracy. Wszystko wydawać się będzie idealne, jednak nie możemy zapomnieć o uczuciach, które kiedyś łączyły Asię i Szczepana. Czy wspólna praca sprawi, że dawna miłość odżyje?

Asia zostanie asystentką Szczepana w "Barwach szczęścia"! Były chłopak stanie się zagrożeniem?

Asia w 3057 odcinku "Barw szczęścia" będzie bardzo szczęśliwa z powodu awansu, jednak jak na taki obrót spraw zareaguje Hubert? Czy Pyrka z czasem stanie się zazdrosny, a może od razu w głowie zapali mu się czerwona lampka i mężczyzna uświadomi sobie, że przecież taki układ może sprawić, że straci Asię na zawsze.

Choć na ten moment nic nie wskazuje na to, by Sokalska i Szczepan byli razem, nigdy nie wiadomo jak potoczą się ich losy. Szczególnie, że ta dwójka była już kiedyś ze sobą blisko związana, a sama Asia na zabój kochała się w Krajewskim. Wspólna praca w 3057 odcinku "Barw szczęścia", w której Asia stanie się asystentką Szczepana oznaczać będzie długie godziny w swoim towarzystwie, co w niedalekiej przyszłości może skutkować gorącym romansem, a nawet rozpadem związku Asi i Huberta.

Hubert w "Barwach szczęścia" straci Asię? Jej awans może ich od siebie oddalić!

Związek Asi i Huberta będzie wisiał na włosku, przez awans Sokalskiej w 3057 odcinku "Barw szczęścia"? Na ten moment zdradzamy, że nic takiego się nie stanie, jednak przyszłość może okazać się niepewna! W końcu pewny siebie mecenas Krajewski już kilka razy próbował wyciągnąć Asię na obiad po pracy, nie zważając na to, że kobieta jest w związku z Hubertem.