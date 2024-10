Barwy szczęścia, odcinek 3057: Asia ukończy kurs dla sekretarek. Szczepan zatrudni ją w kancelarii

Asia zmieniła życie pod wpływem Szczepana

W 3023. odcinku „Barw szczęścia” Szczepan zauważył, że Asia dobrze orientuje się w sprawach kancelarii. Zasugerował jej rozwój właśnie na tym polu – prowadzenia takiej firmy – i obiecał pomoc, tak by mogła szukać pracy również w innych kancelariach. Asia zapamiętała słowa Szczepana i ukończyła kurs dla zawodowych sekretarek.

W 3057. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Szczepan poskarży się Natalii na stan kancelarii

W 3057. odcinku serialu „Barwy szczęścia” niezorganizowany tryb pracy w kancelarii i bałagan w dokumentach zirytują Szczepana, który będzie za to winił Małgorzatę (Adrianna Biedrzyńska). Krajewski zadzwoni więc do Natalii do Indii, by się poskarżyć na ten stan rzeczy:

- Wiem, że jestem tu tylko na zastępstwo, ale zostałem sam, bez żadnego wsparcia biurowego. Długo tak nie pociągnę. Wiem, że to są koszty, ale musimy coś z tym zrobić, jeśli chcesz mieć do czego wracać.

Natalia zgodzi się z nim, że trzeba zatrudnić asystentkę. Szczepan powie Asi, że bez dodatkowego pracownika kancelaria nie będzie mogła działać, a on dostanie zawału:

- A ja skończę jak Klemens. Trzaśnie mi serce, bez dwóch zdań.

W 3057. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Szczepan zatrudni Asię

W 3057. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Asia wyjaśni Szczepanowi, że powodem jej krótszej pracy w kancelarii w ostatnich dniach jest przygotowywanie się do egzaminu kończącego kurs zarządzania sekretariatem.

- Nie chwaliłaś się, że się doszkalasz - powie zaskoczony Krajewski Szczepan i zaproponuje jej zostanie jego pełnoetatową asystentką za dobre wynagrodzenie:

- Nie mam czasu na wdrażanie kogoś nowego, a poza tym lepszej kandydatki niż ty i tak na rynku nie znajdę.

Na początku Sokalska będzie się wymawiała powrotem Malwiny na swoje stanowisko, ale ostatecznie się zgodzi:

- Niech ci będzie. Biorę tę pracę - postanowi. "Barwy szczęścia" odcinek 3057 - środa, 23.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2