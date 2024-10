Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3056: Asia wygryzie Szczepana ze stanowiska? Za jego plecami ukończy ważny kurs - ZDJĘCIA

W 3056 odcinku "Barw szczęścia" Asia (Anna Gzyra) zrobi krok, który zaskoczy wszystkich, w tym także Szczepana (Robert Gularczyk). Przez długi czas skrupulatnie ukrywała swoje plany, ale teraz w końcu wyjdzie na jaw, że ukończyła ważny kurs, który może całkowicie zmienić jej zawodową przyszłość. Asia, działając w tajemnicy przed mecenasem Krajewskim, ukończy kurs zarządzania sekretariatem, co oznacza, że może wkrótce stanąć na czele biura, nad którym Szczepan dotychczas miał pieczę. W 3056 odcinku "Barw szczęścia" zobaczymy, jak dynamicznie rozwijają się losy Asi, która poczuje się gotowa, by walczyć o swoje miejsce w firmie. Czy to oznacza, że wygryzie Szczepana ze stanowiska?