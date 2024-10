Barwy szczęścia, odcinek 3047: Hubert podsłucha, co Marysia i Klara mówią o Asi. Nastawi ją przeciwko Sokalskiej? - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3056: Kryzys w małżeństwie Reginy i Franka! Zrozumie, że nie może polegać na mężu i odejdzie do Justina?

"Barwy szczęścia" odcinek 3047 - środa, 9.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Marysia w 3047 odcinku "Barw szczęścia" znów da odczuć Asi jak bardzo jej nie lubi! To dlatego Sokalska będzie się bała zostać w domu Pyrków na dłużej, gdy wczesnym rankiem wpadnie do Agaty, by poprawić jej kupioną przez internet sukienkę, specjalną kreację na zbliżające się walentynki.

Asia będzie się bała Marysi w 3047 odcinku "Barw szczęścia"

Siostra Huberta w 3037 odcinku "Barw szczęścia" zwróci Asi uwagę, że strach przed Marysią nie prowadzi do niego dobrego. Ale Sokalska uzna, że musi dać 8-latce czas, że wkraczanie na siłę do jej życia może wywołać jeszcze większą niechęć Marysi do niej i jej związku z Huberem.

- Jak będziesz jej unikać, to ona nigdy się nie oswoi... - Dobrze, ale ja nie chcę wywierać na niej presji. Wiesz, że ona potrzebuję więcej czas. - Naprawdę uważam, że to powinno naturalnie iść... Nie przejmuj się. Przełamiecie jeszcze lody... - Zaczynam tracić nadzieję... - Musisz być cierpliwa i ostrożna... - poradzi Asi Agata w 3047 odcinku "Barw szczęścia". - Powiem ci, że ja zaczynam się bać cokolwiek powiedzieć. - Uwierz mi, że ja też! Nie zrażaj się. A przede wszystkim to nie daj się sprowokować, bo ona tylko na to czeka. - Trzeba przyznać, że jest w tym niezwykle skuteczna... - zauważy Sokalska.

Dziwna rozmowa Marysi i Klary o Asi w 3047 odcinku "Barw szczęścia"

Uparta Marysia w 3047 odcinku "Barw szczęścia" nie odezwie się do Asi ani słowem. Szybko jednak doniesie Klarze o tym, że nowa dziewczyna ojca znów ich odwiedziła. Jakby Klara dalej chciała wiedzieć co się dzieje w domu jej byłego męża.

- Nie mamo, pani Sokalskiej tu nie ma. Była rano, bo coś szyła cioci Agacie, ale nie rozmawiałam z nią. Naprawdę? Moim zdaniem ona wcale nie jest fajna. Ani trochę! Ale co z tego, że tata ją lubi?!No dobra... Może dam jej szansę, ale niczego ci nie obiecuję...

Rozmowę Marysi z Klarą w 3047 odcinku "Barw szczęścia" podsłucha Hubert, który z trudem uwierzy w to, że była żona stanęła po jego stronie, że przekonuje ich córkę do Asi. Natychmiast opowie o tym Agacie, która także będzie w szoku.

- Podsłuchałem fragment rozmowy Marysi z Klarą. I Klara mówiła małej, że powinna spróbować polubić Asię dlatego, że ja ją lubię... - No co ty? A nie przesłyszałeś się na pewno? - Też mi się to wydało niewiarygodne, ale jednak tak było. Nie prosiłbym jej o to, przecież nie miałbym odwagi. - No to mega fajnie, że się za tobą wstawiła... A Marysia się jej słucha, więc to może być przełom - oceni Agata w 3047 odcinku "Barw szczęścia".

Niestety córka Huberta i Klary dalej będzie rozdawała karty w tym nowym rodzinnym układzie. Dając ojcu do zrozumienia, że nie chce, by kochał Asię!