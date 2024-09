Barwy szczęścia, odcinek 3021: Pierwsze spotkanie Asi z prawnikiem Szczepanem! To będzie jak grom z jasnego nieba - ZDJĘCIA, WIDEO

"Barwy szczęścia" odcinek 3021 - wtorek, 3.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Do życia Asi Sokalskiej w 3021 odcinku "Barw szczęścia" powróci bardzo bliska osoba. Chłopak, którego kiedyś bardzo kochała, z którym połączy ją przeznaczenie właśnie w momencie, gdy jej związek z Hubertem (Marek Molak) rozwinął się jeszcze bardziej. Jak grom z jasnego nieba spadnie na Asię nowina, że Szczepan Krajewski będzie nowym prawnikiem w kancelarii Natalii Zwoleńskiej, czyli zajmie miejsce Klemensa (Sebastian Perdek), który po zawale serce dochodzi do siebie w szpitalu.

To nie przypadek, że Asia i Szczepan spotkają się w 3021 odcinku "Barw szczęścia"

Pierwsze spotkanie Asi i Szczepana w 3021 odcinku "Barw szczęścia" dla obojga będzie sporym zaskoczeniem! Bo nie wiedzieli się od rozstania, które nastąpiło jeszcze w szkole średniej. - A jak ty tutaj w ogóle trafiłeś? - zapyta zaskoczona Asia, która od razu rozpozna w prawniku dawnego ukochanego. Szczepan od razu udzieli Sokalskiej wyjaśnień, nieświadomy tego, że będzie z nią pracował, a także nie podejrzewając jak wiele Asia ma do ukrycia.

"Natalia do mnie zadzwoniła. Klemens to też mój kumpel. Znamy się jeszcze z czasów studiów. A potem trafialiśmy na siebie kilka razy w różnych sprawach. Ostatnio z Klemensem... Natalia trafiła na dobry moment. Kończył mi się kontrakt w poprzedniej kancelarii z końcem roku i nie wiedziałem, co dalej. Szczerze mówiąc, to nie chciałem tam zostawać... Brak perspektyw na awans...Wiesz, jak to jest w tych wielkich kancelariach. No, a teraz przynajmniej mam chwilę, żeby podjąć jakąś decyzję. A kto wie, może Natalia i Klemens mnie wezmą na wspólnika. Zwoleńska, Górecki, Krajewski, ZGK Prawnicy, co myślisz?"

Dlaczego Asia i Szczepan z "Barw szczęścia" się rozstali?

Szczepan w 3021 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie wcale krył się przed Asią ze swoimi ambicjami zawodowymi. Zawsze mierzył wysoko, chciał dużo osiągnąć, wstydził się takiej dziewczyny. Dlatego ich związek nie przetrwał. Asia nie miała wielkich planów na przyszłość. - Brzmi poważnie! - oceni Sokalska, posyłając dawnemu ukochanemu promienny uśmiech.

- Teraz muszę się wykazać! Tyle lat cię nie widziałem... Co u ciebie? - zapyta Szczepan, który w 3021 odcinku "Barw szczęścia" uzna Asię za sekretarkę w kancelarii. - Co u mnie? Tak w jednym zdaniu to... Pracuję, mam syna...

- Ty byłaś w zawodówce, nie? - wytknie jej nagle Szczepan.

- Byłam...

- I proszę, jaki rozwój! Trudniejszy start, ale można przejść wszystkie szczeble edukacji. Pewnie więcej wysiłku to kosztuje, ale za to człowiek lepiej zna życie... - były chłopak Asi w 3021 odcinku "Barw szczęścia" użyje tak kiepsko dobranych słów, że to, co powie wcale nie zabrzmi jak komplement. Sokalska nie będzie mogła dojść do głosu. - Szczepan, posłuchaj mnie... To nie jest do końca tak, jak wygląda...

Zawstydzona Asia w 3021 odcinku "Barw szczęścia" rzuci pracę w kancelarii, bo nie będzie chciała pracować ze Szczepanem, przy którym cały czas będzie się czuła gorsza. Ale nie powie Hubertowi prawdy o Krajewskim, o tym, że byli kiedyś razem.