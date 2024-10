Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3053: Agata nie będzie utrzymywać bezrobotnego Ignacego! Nie przyzna się, że rzucił pracę - ZDJĘCIA

W 3053 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Ignacy (Olaf Staszkiewicz) nadal nie przyzna się przed Agatą (Natalia Zambrzycka), kto go dręczy SMS-ami, proponuje spotkania poza biurem i dlaczego tak naprawdę nienawidzi swojej pracy! Zamiast tego chłopak Agaty zacznie ją okłamywać. W tajemnicy rzuci pracę, a kiedy w 3053 odcinku "Barw szczęścia" wspomni ukochanej, że teraz ona go będzie utrzymywać, Agata wybuchnie i postawi sprawę jasno! Nie zamierza tolerować bezrobocia Ignacego. Czy ich związek to przetrwa? Sprawdź szczegóły.