Barwy szczęścia, odcinek 3051: Kolejny kryzys u Renaty i Kodura! Tym razem już nie przetrwają?

"Barwy szczęścia" odcinek 3051 - wtorek, 15.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3051 odcinku "Barw szczęścia" związek Renaty i Marcina znów zawiśnie na włosku! A wszystko przez pracę inspektora, którą będzie musiał nadrabiać po podpadnięciu swojemu szefowi. Przypomnijmy, że tuż po swoim powrocie z zawieszenia po aferze ze Stefaniakiem (Paweł Ławrynowicz), Kodur ubłagał swojego przełożonego o urlop, aby w ten sposób móc polecieć na Teneryfę i spróbować uratować swój związek z Renatą. Tyle tylko, że szef zgodził się na 4 dni wolne, a Marcin potrzebował ich 5, więc postawił wszystko na jedną kartę. Na szczęście, obyło się bez zwolnienia czy kolejnej nagany, ale przełożony kazał mu do odwołania odpracowywać to w magazynie dowodów, w którym jak się okaże w 3050 odcinku "Barw szczęścia" będzie naprawdę ogrom roboty!

Kolejne kłopoty w związku Renaty i Kodura w 3051 odcinku "Barw szczęścia"!

Do tego stopnia, że już w 3050 odcinku "Barw szczęścia" Kodur odwoła swoją pierwszą randkę z Renatą, gdyż będzie musiał zostać dłużej w pracy. Oczywiście, w pierwszej chwili kelnerka to zrozumie, gdyż sama zda sobie sprawę z tego, że jej ukochany mocno ryzykował i tym samym nieźle podpadł swojemu szefowie. Jednak Marcin już wtedy uświadomi sobie, że nie będzie to jednorazowa sytuacja, przez co jego związek ponownie będzie mógł na tym ucierpieć. I wcale się nie pomyli, gdyż już w 3051 odcinku "Barw szczęścia" sytuacja się powtórzy, a Renata nie będzie już aż tak wyrozumiała!

Kodur straci i pracę i ukochaną w 3051 odcinku "Barw szczęścia"?

W 3051 odcinku "Barw szczęścia" Marcin odwoła kolejną randkę ze swoją ukochaną, czym już wprawi ją w złość. Do tego stopnia, że po powrocie do domu będą czekały go z jej strony spore nieprzyjemności, których nie ominie także i w pracy. A to dlatego, że wówczas odwróci się od niego nawet przyjaciel Majak (Łukasz Borkowski), gdy Kodur nie udzieli mu swojego wsparcia, przez co nie uda im się zatrzymać podejrzanego, który ucieknie. I wówczas w 3051 odcinku "Barw szczęścia" Marcin znów znajdzie się w kropce, gdyż kolejny raz na szali znajdzie się nie tylko jego praca, której przecież ostatnio tak się będzie poświęcał, ale także i jego związek z Renatą, który mocno na tym ucierpi. Czy inspektor ponownie wyjdzie z tego zwycięsko? A może tym razem przegra i straci nie tylko pracę, ale i ukochaną Renatę? Tego dowiemy się już niebawem!