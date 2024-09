Barwy szczęścia, odcinek 3046: Dominika i Sebastian nie adoptują Nikoli, ale Sonia podrzuci im Mateuszka - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3046 - wtorek, 8.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3046 odcinku "Barw szczęścia" Dominika zacznie na poważnie obawiać się, iż po odrzuceniu 8-letniej Nikoli wspólnie z Sebastianem stracą szansę na kolejną możliwą adopcję. Wszystko przez to, że ośrodek nie umówi ich w najbliższym czasie na żadne kolejne spotkanie tuż po tym, jak definitywnie postanowią wycofać się z przysposobienia trudnej dziewczynki. I choć początkowo małżonkowie będą bardzo podekscytowani, to jednak po rozmowie z pracownicą ośrodka i wreszcie samym dzieckiem zaczną mieć tak poważne wątpliwości, że w końcu się poddadzą. Tym bardziej, iż Bloch-Kowalska poczuje, że nie będzie w stanie pokochać Nikoli tak jak własnego dziecka, jak choćby Mateuszka. Szczególnie, że w 3046 odcinku "Barw szczęścia" chłopiec wciąż nie zniknie z ich życia!

Sonia znów podrzuci Mateuszka Dominice i Sebastianowi w 3046 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3046 odcinku "Barw szczęścia" Bloch-Kowalscy zbyt długo nie będą rozpaczać po nieudanej adopcji 8-letniej dziewczynki. A to dlatego, że w ich życiu ponownie pojawi się Mateuszek, którego Sonia (Weronika Nockowska) znów u nich zostawi! Ale tym razem już nie na rok, a na czas pracy, którą Sebastian załatwi jej w sortowni ubrań. Oczywiście, w 3046 odcinku "Barw szczęścia" małżonkowie zgodzą się zaopiekować Mateuszkiem, którego w przeciwieństwie do Nikoli, Dominika od razu pokocha jak własnego syna i być może dlatego będzie jej tak trudno otworzyć się na inne dziecko. Szczególnie, że nieustannie będzie on obecny w ich życiu, co Bloch-Kowalska ubłaga u swojej przyjaciółki. I stąd chłopiec ponownie wyląduje u nich.

Sonia straci opiekę nad Mateuszkiem w 3047 odcinku "Barw szczęścia"?

A co więcej w 3046 odcinku "Barw szczęścia" będzie mógł zostać na dłużej! Wszystko przez to, że Sebastian zacznie podejrzewać, że Sonia wróciła do prostytucji. Tym bardziej, że przyjaciółka żony coraz częściej będzie znikała wieczorami, przez co Kowalski nie będzie taki pewien, czy aby na pewno zajmuje się sortowaniem ubrań. Ale Dominika od razu wybije mu to z głowy i będzie oburzona jego podejrzeniami. Tym bardziej, że w 3048 odcinku "Barw szczęścia" Sonia zacznie żalić się swojej przyjaciółce, iż ma ogromne wyrzuty sumienia, że przez swoją pracę spędza za mało czasu z własnym synem. Oczywiście, Bloch-Kowalska od razu zacznie ją pocieszać, ale może w tym, co powiedział Sebastian będzie ziarnko prawdy? Przekonamy się już niebawem!