Barwy szczęścia, odcinek 3037: Dramatyczna decyzja Dominiki i Sebastiana! Po słowach Nikoli odpuszczą adopcję i przestaną walczyć o dziecko?

W 3037 odcinku "Barw szczęścia" Dominika i Sebastian staną przed kluczowym wyborem, który zaważy na ich przyszłości. Chociaż para miała nadzieję na stworzenie rodziny z ośmioletnią Nikolą, pierwsze spotkanie z dziewczynką okaże się pełne emocji, które zmuszą ich do refleksji. Wszystko to może sprawić, że para porzuci myśl o adopcji. Jak donosi światseriali.interia.pl, Kowalscy nie będą w stanie ukryć rozczarowania, kiedy poznają Nikolę, a słowa dziewczynki wstrząsną nimi do głębi. Czy naprawdę będą w stanie pokochać dziecko z trudną przeszłością?

- Chcecie sprawdzić, czy nadaję się na wasze dziecko? - Chcemy cię poznać... - I tak nie będziecie mnie chcieli.

Eliza doradzi synowi i Dominice wycofanie się z adopcji

W 3038 odcinku "Barw szczęścia", Kowalscy poproszą Elizę (Danuta Kowalska), matkę Sebastiana, o radę. Eliza bez wahania stwierdzi, że miłość do adoptowanego dziecka nie zawsze przychodzi od razu i jeśli Dominika ma wątpliwości, to może lepiej się wycofać. Tego typu rady sprawią, że para zacznie rozważać zakończenie procesu adopcji, zanim zranią siebie i dziecko. Dominika wyrazi swoje obawy, zastanawiając się, czy naprawdę jest w stanie pokochać Nikolę tak, jak pokochali Mateuszka (Filip Kowalewicz).

- To, że zdecydowaliście się na adopcję, nie oznacza, że musicie pokochać każde dziecko. Tak się nie da. Według mnie nie jest za późno, żeby się wycofać. Pomyślcie, a jeśli wzięlibyście tę dziewczynkę, a potem ona żyłaby w domu pozbawionym miłości? To znacznie gorsze, niż gdybyście teraz zrezygnowali...

Czy Kowalscy zrezygnują z adopcji?

Sebastian, choć poruszony, będzie bardziej wstrzemięźliwy w podejmowaniu decyzji, przypominając Dominice, że to decyzja na całe życie. W 3037 odcinku "Barw szczęścia" Kowalscy odbędą długą rozmowę z psychologiem, która pomoże im spojrzeć na sytuację z innej perspektywy. Jednak decyzja o adopcji Nikoli nadal będzie trudna i pełna niewiadomych. Czy Dominika i Sebastian będą w stanie podjąć ten krok? Czy miłość do dziecka, które przeszło tyle trudności, przyjdzie z czasem? Wszystkiego dowiemy się już w 3037 odcinku "Barw szczęścia", który wyemitowany zostanie 25 września o godzinie 20:05 na antenie TVP2.